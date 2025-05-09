اليمن عاجل: فيزا مشتريات لأصحاب المعاشات.. مزايا متعددة

في خطوة جديدة لتسهيل عمليات الشراء وتوفير خطط تقسيط مرنة، يقدم البنك التجاري الدولي (CIB) بطاقة Swype الائتمانية، والتي تستهدف أصحاب المعاشات وتوفر مزايا متعددة تشمل التقسيط التلقائي، والمكافآت الحصرية، والحماية التأمينية.

فيزا مشتريات لأصحاب المعاشات

و تأتي بطاقة Swype بثلاثة إصدارات تناسب احتياجات العملاء المختلفة وهى Swype 12، Swype 36، وSwype 60.

وتتيح البطاقات المتنوعة من Swype إمكانية تقسيط المعاملات على فترات تصل إلى 12، 36، أو 60 شهراً، حسب نوع البطاقة.

خطط التقسيط المريحة من فيزا مشتريات Swype

يمكن لحاملي بطاقة Swype تقسيط أي عملية شرائية، سواء كانت محلية أو دولية، بشكل تلقائي إلى أقساط شهرية ثابتة، ويتم تحديد مدة التقسيط وفقاً لنوع البطاقة، مع حد أدنى للمعاملة يبلغ 1000 جنيه.

مكافآت BONUS على المشتريات

يحصل العملاء على نقاط مكافآت BONUS عن كل معاملة تقسيط، مما يمنحهم فرصة استرداد جزء من قيمة مشترياتهم عبر النقاط المكتسبة.

إصدار وتجديد مجاني

يتيح CIB بطاقة Swype بدون رسوم إصدار أو تجديد، كما يمكن لحاملي البطاقة إصدار ما يصل إلى أربع بطاقات إضافية مجاناً لأفراد الأسرة.

فترة سماح تصل إلى 40 يوماً

يستمتع العملاء بفترة سماح تصل إلى 40 يوماً بدون فوائد على المعاملات الشرائية، مع إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي داخل مصر، وتقسيط السحب بدون رسوم إضافية.

مستويات حماية متقدمة

تعزز بطاقة Swype الأمان من خلال إرسال رسائل نصية مجانية بعد كل معاملة، إلى جانب خدمة OTP للحماية من المعاملات غير القانونية، وبرنامج الحماية التأمينية Credit Shield بالتعاون مع أكسا.

رسوم وفوائد بطاقات Swype من بنك CIB

-سعر الفائدة على معاملات التقسيط 2.67% شهرياً

-سعر الفائدة على المعاملات غير المقسطة 3.99% شهرياً

-مصاريف إدارية على معاملات التقسيط 2% من إجمالي قيمة المعاملة

-رسوم إلغاء التقسيط 5% من المبلغ المتبقي

ويوفر بنك CIB بطاقة Swype بشروط تقسيط مميز فضلا عن إمكانية التواصل مع البنك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي أو الاتصال بخدمة العملاء للحصول علي كافة التفاصيل حول فيزا المشتريات.

