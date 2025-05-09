هل لديك فكرة مشروع ، إليك 10 أدوات لتحويل فكرتك لمشروع ريادي

لا يعد بناء مشروع وإطلاقه مجرد وسيلة تستطيع التعلم منها شيء جديد وتركة ، ولكن اذا كانت لديك العزيمة والاصرار فيمكنك أيضًا تحويله إلى مشروع كبير وريادي سواء كنت ترغب في تحقيق الدخل من الفكرة الصغيرة التي بدأت تفكر بها خلال الايام السابقة الى البدء بالتنفيذ ستحتاج الادوات الازمة للتحقق من صحة وسلامة الفكرة وحمايتها قبل البدء بالتطبيق.

لعل أغلبنا كان لدية فكرة معين في مخيلته ولكنه لا يستطيع المبادرة للبدء ولدية العديد من المخاوف ايضا قبل البدء بالمشروع ولكن هنالك فكرة لمشروع.

مثل فتح متجر للتجارة الإلكترونية ، أو بدء مشروع مطعم من البيت – او مشروع للمنتجات اليدوية وغثيرها يمكنكم متابعة مقالنا الأخر عن 30 فكرة مشروع فريدة ومربحة ، فهناك العديد من الخيارات لكسب المال من فكر بدأت صغيرة.

اليوم سوف نقترح عليك مجموعه من المواقع المهمه لكل صاحب فكرة يريد تحويلها الى مشروع حقيقي يدر علية المال ويحقق رغباته المالية.

10 أمور يجب عليك التأكد منها قبل البدء بتنفيذ المشروع :

التحقق من صحة فكرتك إنشاء خطة عمل البحث عن اسم لمشروعك تصميم شعار المشروع صناعة عرض تقديمي مخطّط بناء تطبيق الويب الخاص بك توليد العملاء المحتملين تحقيق مبيعات إدارة المشروع بيع المشروع

لنبدأ رحلتنا في هذة المواقع وكيف عمل كل منها

10 أدوات لتحويل فكرتك الى مشروع حقيقي

– موقع Pollfish.com : للتحقق من الفكرة

للتحقق من صحة فكرتك ، اختبر فكرتك من خلال استطلاع عالمي واستجابات فائقة الجودة

• موقع visme.co : إنشاء خطة عمل

الآن بعد أن أصبحت لديك فكرة قوية ، تستطيع القيام ببناء خطة عمل من خلال هذا الموقع ووضع النقاط على الحروف لبداية المشروع.

• موقع copy.ai : البحث عن اسم لمشروعك

بالطبع اي مشروع يجب ان يكون له اسم قريب من مجال العمل وان يكون مميزا هذا الموقع يساعدك ويقدم لك إقتراحات للبحث عن اسم خاص لمشروعك الجديد ، الآن لديك خطة عمل وحان الوقت للبحث عن اسم لمشروعك.

• موقع logoai : تصميم شعار المشروع

بعد اختيارك الاسم للمشروع يجب عليك الان تصميم الهوية البصرية لمشروعك ، وتعد الهوية البصرية من الامور المهمه في نجاح اي مشروع , من خلال هذا الموقع يمكنك إنشاء لوغو ببضع الخطوات وسوف يقترح عليك مئات الافكار التي سوف تختار منهاتصميم الشعار.

• موقع slidebean : صناعة عرض تقديمي مخطّط

من خلال هذا الموقع الذي يتيح لك عمل عرض تقديمي عن مشروعك في حال اردت ان تقدم هذا العرض على شركاء او لجهه معينة للحصو على تمويل مالي او عرضة على الاصدقاء.

• موقع bubble : بناء موقع الويب

هذا الموقع خصص للذين لا يملكون خبرة في البرمجة ويريدون عمل موقع الإلكتروني بطريقة سهلة ، حيث تستطيع بناء تطبيق الويب الخاص بمشروعك ببضع خطوات بسيطة ، ليصبح عملك الان متواجد على الانترنت.

• موقع lusha : توليد العملاء المحتملين

كما يعلم الجميع اي مشروع يحتاج الى العملاء او الزبائن ، حان الوقت الآن للحصول على أفضل العملاء لمشروعك للإنطلاق بمشروعك الجديد.

• موقع salesforce : تحقيق المبيعات

بعد أن قمت بتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء لمشروعك، حان الوقت للحفاظ عليهم

• موقع trello : لإدارة المشاريع

قم بإدارة مهام الفريق بالكامل والمواعيد النهائية للتسليم والاستلام والخطط عبر برنامج trello ، وقم بإعداد الجداول بسلاسة.

• موقع microacquire: لبيع المشاريع

بعد كل ما بذلته من جهد وان اردت بيع مشروعك ، فهذا الموقع سوف يساعدك ببيع مشروعك في السوق دون أو وسيط علما ان اتباع الخطوات السابقة واالتزام بها سوف ترفع من سعر مشروعك.