اليمن عاجل: جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها

حصلت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على الاعتماد المؤسسي لجميع برامجها التدريبية والتعلم عن بعد (IDL) لمدة خمسة أعوام حتى 2030م من مجلس الاعتماد للتدريب والتعليم المستمر الأمريكي (ACCET).

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس الجامعة د. عبد المجيد البنيان أن حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي هو ثمرة جهود مستمرة من جميع قطاعات الجامعة لتطوير الأداء المؤسسي وفق أفضل معايير الجودة والتميز؛ حيث تعمل الجامعة على تقديم تدريب نوعي لتعزيز جاهزية القدرات الأمنية البشرية العربية على مواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، من خلال تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية المتقدمة، مشيرًا إلى أن حصول الجامعة على الاعتماد يُعَزِّز خطواتها نحو الريادة في التدريب الأمني إقليميًّا ودوليًّا، بما يحقق تطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الأمنية العربية، وأهداف الجامعة الإستراتيجية.



وأشار د. البنيان إلى أن حصول الجامعة على هذا الاعتماد الاستثنائي لمدة خمسة أعوام من أول عملية تقديم يعد إنجازًا متميزًا، جاء بعد إجراء تقييم شامل ودقيق من قِبل خبراء دوليين متخصصين، للتأكد من توافق برامج الجامعة مع معايير ACCET.

وأضاف أن هذا الاعتماد يأتي كذلك في إطار تحسين جودة مخرجات التدريب، بعد استحداث ثلاثة مسارات جديدة هي: الشهادات المهنية الأمنية، وبرامج التدريب التنفيذي (برامج القيادة)، والأكاديمية الأمنية الافتراضية.

وأكد البنيان أن حصول جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على الاعتماد المؤسسي الدولي يُعَدُّ امتدادًا للرعاية الكريمة والدعم غير المحدود، الذي تحظى به الجامعة من دولة المقر المملكة العربية السعودية، معربًا عن اعتزازه وكافة منسوبي الجامعة بحصولها على الاعتماد المؤسسي، الذي سيدعم جهود الجامعة في تحقيق الأمن العربي المشترك من خلال القيام بدورها كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب.

والجدير بالذكر أن مجلس الاعتماد للتعليم والتدريب المستمر(ACCET)، يعد من أبرز هيئات الاعتماد الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويحظى باعتراف وزارة التعليم الأمريكية. ويعتبر ACCET جهة معنية بمنح الاعتماد المؤسسي للمؤسسات التعليمية والتدريبية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

يشار إلى أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية حصلت على اعتراف دولي من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” لبرنامجيها التدريبيين “تأهيل أخصائي لتحقيقات الجرائم السيبرانية” و”تأهيل أخصائي لاستجابة الحوادث السيبرانية” في عام 2022.