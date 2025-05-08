اليمن عاجل: إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم “النصر للحاصلات” قبل إعلان حدث جوهري

القاهرة – مباشر: قررت البورصة المصرية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية خلال جلسة اليوم الأحد، قبل الإعلان عن عرض الشراء الذي تقدم به تحالف استثماري للاستحواذ على حصة حاكمة بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من أسهم الشركة.

وقالت البورصة في بيان صادر اليوم الأحد، إنه تقرر إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية خلال جلسة 6 يناير الجاري وجلسة اليوم 10 يناير قبل الإعلان المعلن في تمام “11:18:44” مع تعديل سعر فتح جلسة ليصبح 38.15 جنيه للسهم.

وأضافت أنه تقرر كذلك الغاء كافة العروض والطلبات المسجلة خلال جلسة اليوم.

وكانت الرقابة المالية، قالت إنه تم إيداع مشروع عرض شراء مقدم من تحالف شركة الرائد للإنتاج الزراعي والاستثمار العقاري، وشركة نيو اسمارت للإنشاءات (ش.م.م) للاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم رأسمال شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

وأوضحت أن عرض الاستحواذ يتضمن عدد 7078885 سهماً، بنسبة 90 بالمائة من أسهم الشركة، بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول، وفقاً لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، وبحد أدنى للتنفيذ 51 بالمائة من أسهم الشركة المستهدفة، وبسعر نقدي يبلغ 45 جنيهاً.

وسجلت شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، صافي خسارة بلغ 8.56 مليون جنيه منذ بداية أبريل 2019 حتى نهاية مارس 2020، مقابل 6.44 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.

يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 7.12 مليون جنيه منذ بداية أبريل حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 5.44 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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