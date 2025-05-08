30 فكرة لمشاريع شبابية ومربحة لعام 2023

هل كنت تبحث عن أفكار مشاريع صغيرة وفريدة مناسبة؟ لتجربتها في عام 2023؟ أنت محظوظ لأننا قمنا بتجميع قائمة مفصلة من 30 فكرة مشروع صغير تستحق المحاولة.

إن بدء عمل تجاري خاص ياتي مع العديد من الامتيازات مثل، أن تمتلك وقتك الكامل ، وفرصة للقيام بما تحبه مثل السفر و الحرية المالية وغيرها الكثير ، والأهم من ذلك ، أنك تحصل على المزيد من المال.

في هذا المنشور ، سأشارك معكم 30 فكرة تجارية صغيرة تستحق المحاولة.

من حسن الحظ أن هذه الأنشطة التجارية سهلة البدء ، ولا تتطلب استثمارات مالية ضخمة مقدمًا ، وتتطلب القليل جدًا من الخبرة الفنية.

فلنبدأ على بركة الله.

أفضل 10 أفكار لبدء مشاريع صغيرة يمكن تجربتها في هذا العام

هل تبحث عن فكره لمشاريع ناشئة قادمة؟ فيما يلي عشر أفكار تستحق المحاولة .

1. خدمة التنظيف

يعد بدء عمل التنظيف أمرًا سهلاً إلى حد ما ويمكنك البدء برأس مال قليل جدًا في بعض الأحيان ، كل ما تحتاجه هو صابون وأدوات التنظيف.

ومع ذلك ، إليك بعض أعمال التنظيف التي يمكنك الدخول إليها بسهولة:

خدمات تنظيف المنزل: هل تعرف هنالك العديد من الإشخاص المشغولين في منطقتك؟ لماذا لا تقترب منهم وتطلب تنظيف منازلهم مقابل رسوم رمزية؟ ستندهش من كيفية نمو هذا النشاط التجاري بسرعة.

تنظيف المركبات: لا يملك بعض مالكي المركبات الوقت لتنظيف سياراتهم. لماذا لا تقدم لهم بعض المساعدة؟ يمكنك حتى أن تأخذ الأمور إلى أبعد من ذلك عن طريق الاقتراب من الشركات وطلب تنظيف سياراتهم الخاصة أو أسطول المركبات الخاص بهم.

تنظيف السجاد: من المشاريع المربحة فقط ابحث عن معدات تنظيف السجاد ،ومكان استئجار للبدء بالعمل ؟ ضع في اعتبارك بدء ان خدمة تنظيف السجاد مطلوبة من المكاتب التجارية أو المنازل.

تنظيف الجدران والارضيات: هل تعرف كيف تزيل الكتابة من على الجدران والمواد اللازقه (الغراء، الأغو) من الارضيات؟ عمل يستحق التجربة وقد تنجح أعمال تنظيف الكتابة على الجدران.

2. مشروع كاتب محتوى فريلانسر

تعد الكتابة واحدة من أسهل الأعمال التجارية عبر الإنترنت التي تبدأ في هذا العام. كل ما تحتاجه هو جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت ، على عكس الآراء الشائعة ، لست بحاجة إلى الحصول على شهادة في الصحافة أو الأدب أو اللغة الإنجليزية للبدء.

لا تحتاج حتى إلى أن تكون متحدثًا أصليًا للغة الإنجليزية لدخول مجال الكتابة المستقلة.

إذا كانت لديك خبرة أو خبرة في مجال معين – على سبيل المثال تداول العملات المشفرة – يمكنك إنشاء نشاط تجاري من خلال الكتابة حول هذا الموضوع أو تصوير مقاطع فيديو لقناتك على على اليوتيوب .

ويمكنك مساعدة الناس على فهم ما هي العملات المشفرة ، وكيفية التداول ، والتبادلات أو أدوات تعقب محفظة العملات المشفرة التي يجب استخدامها، علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا تقديم خدمات Blockchain PR ، نظرًا لأن تقنية blockchain هي المستقبل وتقدمها على حساب Patreon الخاص بك ، لأن تقنية blockchain هي المستقبل.

ولكن إذا لم تكن لديك أي خبرة ، فإن إحدى الطرق الجيدة للبدء هي البحث عن اشخاص يطلبون الكتابة عن مواضيع معينة على منصات مثل خمسات ، مستقل ، Fiverr و Upwork.

3. أمازون كيندل للنشر

هل يمكنك جني الأموال من مهارتي الكتابية حتى أثناء النوم؟ يمكنك بالتأكيد ، بفضل أمازون كيندل .

يعمل على النحو التالي: تكتب كتابًا وتحمّله على Amazon Kindle Publishing. سيقوم فريق مراجعة أمازون بمراجعة الكتاب وبمجرد الموافقة عليه ، سيتم نشره على موقع أمازون ، ويمكن للقراء شراء كتابك وفي كل مرة يتم فيها بيع كتابك ، ستأخذ أمازون نسبة معينة وتترك الباقي لك.

إذا تم القيام به بشكل صحيح ، يمكن أن يكون Amazon KDP مصدر دخل سلبي ممتاز لك. بالإضافة إلى أنها قابلة للتطوير.

4. رعاية الأطفال النهارية

هل أنت من محبي الأطفال؟ لماذا لا تساعد في تقديم يد المساعدة للآباء المشغولين من خلال بدء عمل في رعاية الأطفال في النهار ؟

يمكن أن يكون بدء عمل رعاية الاطفال مرضيًا ومجزًيا. علاوة على ذلك ، لا تحتاج إلى الكثير من الاستثمار المسبق لإنجازه. يمكنك حتى أن تبدأ وأنت مرتاح في منزلك، تذكر أنك قد تحتاج إلى الحصول على تصريح لبدء رعاية الأطفال، لذا انظر واستفسر في ذلك من القوانيين والانظمة المحلية قبل البدء.

5. العناية بالحيوانات الأليفة

إذا كنت تستمتع بوجود حيوانات أليفة ، ولا يبدو أن العناية بها تتطلب الكثير من الجهد ، ففكر في بدء عمل تجاري للعناية بالحيوانات الأليفة ،وللبقاء مرنًا ، ضع في اعتبارك تقديم خدمات منزلية. على سبيل المثال ، تقوم بزيارة منازل أصحاب الحيوانات الأليفة ، وتعتني بحيواناتهم الأليفة ، وتحصل على المال مقابل خدماتك.

يمكن أن يساعدك إنشاء صفحة نشاطي التجاري على جوجل في الوصول إلى المزيد من العملاء في منطقتك المحلية.

6. التصوير الجوي

ارتفع الطلب مؤخرا على التصوير الجوي إلى مستويات غير مسبوقة هذا العام، إذا كنت تملك طائرة درون وانت تتحكم بها جيدًا يمكنك البدء بتصوير مقاطع جوجية لمناطق وأماكن ومناظر طبيعية او تاريخية – فلن تكون أعمال التصوير الجوي فكرة سيئة.

لحسن الحظ ، فإن الطائرة الجيدة بدون طيار ليست باهظة الثمن – ويتراوح سعرها حول 1500 دولار ، يمكنك الحصول على طائرة لطيفة لنفسك من أمازون.

من سيكون عملاؤك المثاليون؟ مطورو العقارات ، والأزواج الراغبون في إقامة حفل زفاف قادم ، ومنتجي الأفلام ، وغيرهم الكثير.

7. بناء وبيع قوالب الويب على الإنترنت

إذا كانت لديك مهارات البرمجة جيدة وكنت جيدًا بشكل خاص في تطوير وبرمجة الواجهة الأمامية ، فيمكنك بناء نشاط تجاري من مهاراتك عن طريق إنشاء قوالب مواقع الويب وبيعها عبر الإنترنت.

اعتمادًا على مجموعة المهارات الخاصة بك ، يمكنك إنشاء قوالب لـ وردبريس جملة، شوبيفاي، وغيرها الكثير وبيعها على Themeforest.

ومع ذلك ، إذا كانت لديك معرفة محدودة حول وردبريس ، فيمكنك إنشاء المظهر الخاص بك باستخدام Bootstrap و CSS و HTML و Js ثم نشره على GetBootstrap، الثبات والمثابرة سيقطعان شوطًا طويلاً في تحويل فكرة الأعمال الصغيرة هذه إلى حقيقة واقعة.

8. التدوين

هلا لا يزال بإمكاني كسب المال اليوم عن طريق المدونات؟ الجواب القصير والبسيط هو نعم.

لتحقيق النجاح في التدوين ، تحتاج إلى العثور على نيش او موضوع ذي منافسة قليلة وبالبدء به بقوه . الصبر والاجتهاد سيساعدانك بلا شك. إذا كنت تخطط لبدء مدونة ، فمن المهم اختيار حل الاستضافة المناسب. تساعد الاستضافة على ضمان أمان وموثوقية المحتوى الخاص بك عندما يصل إلى عملائك، يعد التدوين فكرة تجارية جيدة لطلاب الجامعات والأمهات المقيمات في المنزل وما إلى ذلك.

9. خدمة توصيل الطعام

يمكن أن يكون بدء مطعم أمرًا شاقًا ومكثفًا لرأس المال ويحتاج الكثير من التفاصيل في الاعتبار بدءًا من خطة تصميم المطعم وحتى اختيار اللون واختيار الأواني، ولكن يمكنك البدء بالعمل على النحو التالي: تقوم بإعداد وجبات لذيذة وعالية الجودة في المنزل مع زوجتك مثلا ونشرها على انستقرام او الفيسبوك وتكتوك ايضا لحصول على عملاء جديدين، ثم توصيلها إلى الزبائن إما في العمل أو في منازلهم.

10. إدارة العقارات

إذا كنت قد عملت في مجال العقارات من قبل ، أو كنت جيدًا في الإدارة فقط ، فقد تجد النجاح كمدير عقارات الشيء المهم هو أن هناك الكثير من مالكي العقارات الذين ليس لديهم الوقت لإدارة ممتلكاتهم المنتشرة في مختلف الأماكن كما إنهم بحاجة إلى شخص يمكنهم الوثوق به لجمع الإيجارات وإصلاح الأشياء المكسورة والتفاوض مع المستأجرين .

إذا كنت قد عملت في مجال العقارات من قبل ، أو كنت جيدًا في الإدارة ، فقد تجد النجاح كمدير عقارات ، خاصة هنالك العديد من البرامج والمواقع التي تساعدك للبدء كمدير للعقارات.