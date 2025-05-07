اليمن عاجل: 10 مسارات للتعامل مع العدوى بالمنافذ

تتخذ الفرق الصحية 10 طرق للتعامل مع حالات الاشتباه بالأمراض المعدية بين المسافرين وفي المنافذ، إذ تتولى الفرق الصحية رصد الحالة بين القادمين وتحويلها عبر المسار الخاص إلى منطقة الفرز، إضافة إلى استدعاء فرق الاستجابة السريعة، ويسبق ذلك ارتداء أدوات الوقاية الشخصية اللازمة حرصًا على سلامة الفريق عند التعامل مع الحالة.

متابعة ورصد

تتم مطابقة الحالة بالتعريف القياسي للحالة المشتبه بها وإبلاغ المشرف على الفرقة مع تفعيل المسار الآمن ونقل الحالة إلى أقرب غرف العزل التي تتواجد في المنافذ، والتي يتم إنشاؤها بصورة سريعة، ويتم تحويل الحالة إلى المستشفى المتخصص وتعقيم غرف العزل والمسار والصالة بعد ذلك.



وتعمل الفرق المتدربة على متابعة ورصد المسافرين والتحقق من سلامتهم مع الاستعداد لرصد أي حالات والتعامل السريع مع الحالة وكيفية التعقيم ومواجهتها وإبعاد الحالة عن طوابير المسافرين.

مستويات الرعاية

إلى ذلك أعلن تجمّع المدينة المنورة الصحي عن جاهزية 33 مستشفى ومركزًا صحيًا، دائمًا وموسميًا، إضافة إلى عربات العيادات المتنقلة، لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1446، بمشاركة أكثر من 21 ألف كادر صحي وفني يعملون على مدى الساعة على تقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية.

وأوضح التجمع أن الاستعدادات شملت تجهيز الكوادر الطبية والإدارية المؤهلة، وتوفير تجهيزات طبية متكاملة، إلى جانب خدمات إسعافية متقدمة، وتوفير لقاحات الحج الضرورية، وخدمات المختبرات وبنوك الدم.

وبيّن التجمع أن منظومة الخدمات الصحية هذا العام تشمل تقديم خدمات طبية متكاملة في المنطقة المركزية من خلال مستشفيات السلام الوقفي ومستشفى الحرم، إضافة إلى مركزي الصافية وباب جبريل للرعاية العاجلة ومركز ضربات الشمس، وذلك لتغطية نطاقات الحرم النبوي الشريف والمناطق ذات الكثافة العالية من الحجاج.

المسارات الـ 10 للتعامل مع الحالات

01 رصد الحالة

02 توجيه الحالة لمنطقة الفرز

03 استدعاء فريق الاستجابة السريعة

04 ارتداء الأدوات الوقائية

05 مطابقة الحالة بالتعريف القياسي

06 إبلاغ المشرف

07 تفعيل المسار الآمن

08 نقل الحالة إلى غرفة العزل

09 تحويل الحالة إلى المستشفى المتخصص

10 تعقيم غرفة العزل والصالة والمسار.