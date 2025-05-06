اليمن عاجل: مقاولون يوردون تربة غير صالحة للردم

أمام تفشي، وسائل الغش، في استخدام مواد غير صالحة لأعمال الردم الهندسي الإنشائي، أو نواتج الحفر الطبيعية، التي أثبت عدم صلاحيتها، وبالأخص في مباني الأفراد قيد الإنشاء، أكد خبير متخصص في فحص التربة لـ«الوطن»، تورط مقاولين في توريد تربة غير صالحة للردم ذات تصنيف أدنى، أو تصنيف غير مطابق للمواصفات الخاصة للمشروع، بسبب السعر الرخيص لهذه المواد مقارنة بالمواد المطلوب شرائها من الكسارات «المطابقة للتصنيفات حسب الاشتراطات»، فإذا كانت التربة الطبيعة المستخدمة ذات طبيعة انتفاخية أو انهيارية، ستؤدي إلى تأثير سلبي على المبنى مستقبلًا من هبوطات وتفاوت بالهبوط الإنشائي وتشققات وغيرها.

التوصيات الجيوتقنية

أوصى المهندس علاء رامز السيد المتخصص في فحص التربة، بقراءة تقرير دراسة التربة المبدئي، بشكل جيد قبل أعمال الحفر، حيث يستوفي جميع التوصيات الجيوتقنية الضرورية للمشروع أو المواصفات العامة لتصنيف الترب، إذا لم يكن هناك مواصفات خاصة، كما يجب التعاقد مع مختبر معتمد ومرخص يقوم بإجراء الاختبارات على المواد أثناء سير المشروع، منوهًا إلى ضرورة الوعي بإجراء الاختبارات الضرورية اللازمة من مختبرات معتمدة وموثوقة بحيث تكون ثقافة عامة في المجتمع، إذ نرى في كثير من الحالات عدم اهتمام كثير من المواطنين بإجراء الاختبارات المطلوبة على الأعمال الترابية، كاختبار الدمك الذي من خلاله معرفة نسبة الرص للطبقة الترابية واختبار التحميل الذي من خلاله التأكد من جهد التربة، ونسبة الهبوط الحقيقي ومعامل رد فعل التربة، وهذا التهاون من شأنه ان يتسبب بإشكاليات كبيرة مع شركات التأمين، التي تطالب بهذه الاختبارات علاوة عن المشاكل الإنشائية المتوقع حدوثها مستقبلًا.



الكود السعودي

أضاف رامز، بأن أعمال الدفان الترابية في الأعمال الإنشائية، تهدف بشكل عام إلى معالجة المشاكل المتوقع حدوثها في الأرض الطبيعية «غير الصالحة للتأسيس عليها بشكل مباشر»، التي تحوي على مواد عضوية وطينية وانتفاخية ومحتوى كيميائي وغيرها، التي تؤثر سلبًا وبشكل متفاوت على العناصر الإنشائية المراد إنشاؤها مثل المباني والطرق والجسور وغيرها، موضحًا أن هناك تصنيفات لأنواع التربة، حسب المواصفات العالمية القياسية مثل ASTM و AASHTO، وهناك تصنيفات معينة من التربة يجب استخدمها كإحلال هندسي في الأعمال الترابية طبقا لمتطلبات ومواصفات الكود السعودي، ومن بين التصنيفات والمسميات المستخدمة بشكل واسع مثل Base course أو Subbase، وهي التربة القاعدية، وتربة ما تحت الأساس التي تستخدم تحت وحول الأساسات أو تحت طبقة الأسفلت ذات التصنيف A-1-a و A-1-b، وهناك Subgrade وهي الطبقة تحت القاعدية ذات التصنيف A-2-4 غالبا، أو حسب المتطلبات الخاصة للمشروع، وهناك مواد أخرى لاستخدامات معينة مستخدمة مثل الرمل والكسر الحجري.

ضرورات للمشروعات

– اختيار مختبر معتمد من الأمانة ولديه شهادة الأيزو

– دراسة وفحص تربة شامل لجميع التوصيات الهندسية والإنشائية

– إجراء الاختبارات اللازمة مثل الدمك أثناء سير العمل

– الاستعانة بمكتب هندسي استشاري معتمد للتصميم والإشراف

– اختيار مقاول ذي تصنيف معتمد وسمعة حسنة

– عمل الاختبارات اللازمة للمواد والطبقات الترابية