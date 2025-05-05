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ما هي تقنية ChatGPT وطريقة استخدامها ومجالاتها

مصطفي الجعبري
مصطفي الجعبري

قبل يومين أطلقت شركة OpenAI المتخصصة في الذكاء الصناعي منتجهم الجديد ChatGPT للوهلة الأولى يبدو كـ chatbot آخر من شركة جديدة، لا أكثر ، ولكنه خلال الـ48 ساعة الماضية، قلب الانترنت رأسًا على عقب! 

ولكن ما هو بالضبط ، وهل هي إداة مجانية للاستخدام عبر الإنترنت؟

أطلق برنامج OpenAI من Sam Altman برنامج دردشة آلي للذكاء الاصطناعي في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) باسم ChatGPT وقد أخذ عالم التكنولوجيا والإنترنت الى طريق أخر إذا كنا صادقين في هذا الوصف.

شركة OpenAI أسسها Elon Musk و Altman في عام 2015 ، تطبيقها chatbot الجديد قادر على فهم الحوار البشري وإنشاء نص مفصل عن حياة الإنسان كما لو كنت تكتب عن صديق مقرب.

تطبيق GPT بدا البحث فيه عام 2018 وتم إصدار نسختين حتى الآن ، ولكن لم يتم إصدار أي منهما لعامة الناس. إذن ما هو وكيف تستخدمه؟

ما هو ChatGPT ؟

ChatGPT (التدريب المسبق التوليدي) هو نظام روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يشبه الدردشات الآلية لدعم العملاء عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فهي خطوة كبيرة إلى الأمام لأنها لا تقتصر على عديد من خيارات الإجابة ،ويمكن للتطبيق ، الذي تم تدريبه بواسطة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، لتوفير المعلومات والإجابة على الأسئلة من خلال محادثة وبشكل مباشر.

يمكن أن يفعل ChatGPT لك أكثر من مجرد تقديم محادثة لك عادية ؛ لقد زودته شركة OpenAI بالقدرة على تصحيح القواعد ، وتلخيص النص الصعب إلى مفاهيم أبسط ، وتحويل عناوين الأفلام إلى رموز تعبيرية ، وحتى إصلاح الأخطاء في كود برمجي مثل الـ Python.

في وقت كتابة هذا التقرير ، كانت هنالك تقريبا 49 أداة مختلفة تم تجريبها على ChatGPT.

هل الدردشة GPT مجاني للاستخدام؟

نعم ، ChatGPT متاح حاليًا للاستخدام مجانًا أثناء فترة تقييم OpenAI. وتأمل الشركة في استخدام المراجعات لتحسين النسخة النهائية من تطبيقها ChatGPT  .

طريقة تجربة ChatGPT:

  1. قم بزيارة الموقع الرسمي هنا

  2. انشئ حساب

  3. حدد “للاستخدام الشخصي”

  4. اختر الميزة التي تريدها – لإجراء محادثة ، انقر فوق Q&A

  5. انقر فوق Playground

  6. اكتب أسئلتك بجوار Q:

  7. انقر فوق إرسال وانتظر ظهور الإجابة – قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ.

بعض الاراء العالمية حول ChatGPT:

هذه بعض تطبيقاته وقدراته الاستثنائية التي أذهلت مستخدميه:

هنا أحد المبرمجين يعطيه كود برمجي ويطلب منه إيجاد المشكلة (bug) فيه!لم يكتفِ بإيجاد المشكلة فقط، بل أصلح الكود وقام بشرح وافٍ لطريقة الحل!

هنا أحد البرمجين يشرح لـChatGPT ما يريده بشكل نصي، لتقوم الأداة بكتابة كود برمجي كامل ينفذ ما طلبه..بعدة لغات برمجية، ولمنصات مختلفة!

أما هذا المغرد فقام باستخدام متقدم للذكاء الاصطناعي وطلب من أداة ChatGPT ان تكتب (وصف) لغرفة معيشة مميزة وغير معتادة ، وقام بنسخ النتائج ولصقها في أداة Midjourney لتحويل النصوص إلى صور وكانت النتائج قوية

وهنا آخر يطلب من الأداة كتابة مشهد  افتراضي “مختلق” من مسلسل Seinfeld الشهير

وهنا طبيبة تسأل الأداة عن أعراض مرضية وتطلب منها التشخيص الطبي ????‍⚕️ … والإجابات دقيقة بشكل مخيف!

كل هذه الاستخدامات المذهلة خلال أقل من يومين! لاستيعاب قوة هذه الأداة، تخيل:أن لديك صديق قد حوى كل العلوم في شتى المجالات والتخصصات وبإمكانه الإجابة بلغة سهلة على أي استفسار يخطر في بالك في أي وقت… بل والدردشة معك وتبادل القصص والأحداث بشكل ممتع ومبدع.

بأعتقادنا أن هذه الأداة ثورية بكل ما تعنية الكلمة من معنى… وستغير قواعد اللعبة بشكل لا رجعة فيه ، ولا نستبعد أن يتأثر جوجل سلبًا مع زيادة استخدام هذه الأداة وإتاحتها للجميع.


مصطفي الجعبري
مصطفي الجعبري
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