ما هي تقنية ChatGPT وطريقة استخدامها ومجالاتها

قبل يومين أطلقت شركة OpenAI المتخصصة في الذكاء الصناعي منتجهم الجديد ChatGPT للوهلة الأولى يبدو كـ chatbot آخر من شركة جديدة، لا أكثر ، ولكنه خلال الـ48 ساعة الماضية، قلب الانترنت رأسًا على عقب!

ولكن ما هو بالضبط ، وهل هي إداة مجانية للاستخدام عبر الإنترنت؟

أطلق برنامج OpenAI من Sam Altman برنامج دردشة آلي للذكاء الاصطناعي في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) باسم ChatGPT وقد أخذ عالم التكنولوجيا والإنترنت الى طريق أخر إذا كنا صادقين في هذا الوصف.

شركة OpenAI أسسها Elon Musk و Altman في عام 2015 ، تطبيقها chatbot الجديد قادر على فهم الحوار البشري وإنشاء نص مفصل عن حياة الإنسان كما لو كنت تكتب عن صديق مقرب.

تطبيق GPT بدا البحث فيه عام 2018 وتم إصدار نسختين حتى الآن ، ولكن لم يتم إصدار أي منهما لعامة الناس. إذن ما هو وكيف تستخدمه؟

ما هو ChatGPT ؟

ChatGPT (التدريب المسبق التوليدي) هو نظام روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي يشبه الدردشات الآلية لدعم العملاء عبر الإنترنت. ومع ذلك ، فهي خطوة كبيرة إلى الأمام لأنها لا تقتصر على عديد من خيارات الإجابة ،ويمكن للتطبيق ، الذي تم تدريبه بواسطة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، لتوفير المعلومات والإجابة على الأسئلة من خلال محادثة وبشكل مباشر.

يمكن أن يفعل ChatGPT لك أكثر من مجرد تقديم محادثة لك عادية ؛ لقد زودته شركة OpenAI بالقدرة على تصحيح القواعد ، وتلخيص النص الصعب إلى مفاهيم أبسط ، وتحويل عناوين الأفلام إلى رموز تعبيرية ، وحتى إصلاح الأخطاء في كود برمجي مثل الـ Python.

في وقت كتابة هذا التقرير ، كانت هنالك تقريبا 49 أداة مختلفة تم تجريبها على ChatGPT.

هل الدردشة GPT مجاني للاستخدام؟

نعم ، ChatGPT متاح حاليًا للاستخدام مجانًا أثناء فترة تقييم OpenAI. وتأمل الشركة في استخدام المراجعات لتحسين النسخة النهائية من تطبيقها ChatGPT .

طريقة تجربة ChatGPT:

قم بزيارة الموقع الرسمي هنا انشئ حساب حدد “للاستخدام الشخصي” اختر الميزة التي تريدها – لإجراء محادثة ، انقر فوق Q&A انقر فوق Playground اكتب أسئلتك بجوار Q : انقر فوق إرسال وانتظر ظهور الإجابة – قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ.

بعض الاراء العالمية حول ChatGPT:

هذه بعض تطبيقاته وقدراته الاستثنائية التي أذهلت مستخدميه:

هنا أحد المبرمجين يعطيه كود برمجي ويطلب منه إيجاد المشكلة (bug) فيه!لم يكتفِ بإيجاد المشكلة فقط، بل أصلح الكود وقام بشرح وافٍ لطريقة الحل!

ChatGPT could be a good debugging companion; it not only explains the bug but fixes it and explain the fix ???? pic.twitter.com/5x9n66pVqj

— Amjad Masad ⠕ (@amasad) November 30, 2022

هنا أحد البرمجين يشرح لـChatGPT ما يريده بشكل نصي، لتقوم الأداة بكتابة كود برمجي كامل ينفذ ما طلبه..بعدة لغات برمجية، ولمنصات مختلفة!

ChatGPT by @OpenAI does really well with coding questions. Here I ask how to build a 3-column footer with Tailwind. I then follow-up and ask for a React version, more realistic copy, and mobile responsiveness. It nails it perfectly. pic.twitter.com/lhhH9FHpld

— Gabe ???? (@gabe_ragland) November 30, 2022

أما هذا المغرد فقام باستخدام متقدم للذكاء الاصطناعي وطلب من أداة ChatGPT ان تكتب (وصف) لغرفة معيشة مميزة وغير معتادة ، وقام بنسخ النتائج ولصقها في أداة Midjourney لتحويل النصوص إلى صور وكانت النتائج قوية

OK so @OpenAI‘s new #ChatGPT can basically just generate #AIart prompts. I asked a one-line question, and typed the answers verbatim straight into MidJourney and boom. Times are getting weird…???? pic.twitter.com/sYwdscUxxf

— Guy Parsons (@GuyP) November 30, 2022

وهنا آخر يطلب من الأداة كتابة مشهد افتراضي “مختلق” من مسلسل Seinfeld الشهير

OpenAI’s new ChatGPT writes a Seinfeld scene in which Jerry needs to learn the bubble sort algorithm: pic.twitter.com/yjPlrA3OmE

— Riley Goodside (@goodside) November 30, 2022

وهنا طبيبة تسأل الأداة عن أعراض مرضية وتطلب منها التشخيص الطبي ????‍⚕️ … والإجابات دقيقة بشكل مخيف!

I’m testing out healthcare scenarios on the new OpenAI chatbot and am impressed so far. Seems like this could have potential as a medical chatbot, but obviously need to check for biases and misinformation. #NeurIPS #NeurIPS2022 pic.twitter.com/mBQPIsrclf

— Roxana Daneshjou MD/PhD (@RoxanaDaneshjou) December 1, 2022

كل هذه الاستخدامات المذهلة خلال أقل من يومين! لاستيعاب قوة هذه الأداة، تخيل:أن لديك صديق قد حوى كل العلوم في شتى المجالات والتخصصات وبإمكانه الإجابة بلغة سهلة على أي استفسار يخطر في بالك في أي وقت… بل والدردشة معك وتبادل القصص والأحداث بشكل ممتع ومبدع.

بأعتقادنا أن هذه الأداة ثورية بكل ما تعنية الكلمة من معنى… وستغير قواعد اللعبة بشكل لا رجعة فيه ، ولا نستبعد أن يتأثر جوجل سلبًا مع زيادة استخدام هذه الأداة وإتاحتها للجميع.