كيفية استخدام MIDJOURNEY لإنشاء صور بأستخدام الذكاء الاصطناعي

بدأ كل شيء بتطبيق وموقع إلكتروني يسمى MyHeritage يتيح لك تحميل الصور الثابتة وتحويلها إلى رسوم متحركة أو حتى شخصيات تاريخية وانتشر البرنامج على منصة TikTok وبدأ الجميع بعد ذلك في استخدام العديد من المنصات لصنع الصور بإستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور كرتونية لأنفسهم.

Midjourney لإنشاء الصور بإستخدام الذكاء الإصناعي

يبدو الأمر خياليًا ، لكن منصات إنشاء الصور بإستخدام الذكاء الاصطناعي هي تطبيق أو موقع ويب حيث تقوم بإدخال المعلومات وينتج لك صورة مصطنعة، ويعد MyHeritage رائعًا ، لكنه لا ينشئ صورًا معقدة للغاية ، لذلك اتخذ الكثيرون طرقا أخرى لبدء إنتاج الصور الجديدة والجميلة بإستخدام الذكاء الاصطناعي وفي هذا الاتجاه ظهر Midjourney وبدا المستخدمون استخدامه بدلاً من ذلك.

ما هو Midjourney ميدجوري؟

Midjourney هي خدمة تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء تصميمات متعمقة أكثر من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى المماثلة التي انتشرت على تيكتوك و انستقرام.

Midjourney موقع صغير ممول ذاتيًا “يستكشف وسائل فكرية جديدة ويوسع القوى التخيلية للجنس البشري” ، ويتم تشغيل البرنامج بالكامل من خلال منصة Discord ، وهي عبارة عن منصة وسائط اجتماعية للمراسلة الفورية مثل Reddit ، تعتمد على الخوادم.

Midjourney برنامج مدفوع تكلفته 10 دولارات شهريًا للعضوية الأساسية أو 30 دولارًا للعضوية العادية ، ولكن هناك نسخة تجريبية مجانية ، تتيح لك العضوية الأساسية إنشاء ما يصل إلى 200 صورة كل شهر ، بينما تتيح لك العضوية الأساسية استخدامًا شخصيًا غير محدود.

كيف أنضم الى Mid Journey

عليك الذهاب إلى موقع Midjourney من هنا. إذا كان لديك حساب Discord بالفعل ، فانقر على “تسجيل الدخول“. إذا لم تقم بذلك ، فاضغط على أنشئ حسابًا. بعد ذلك ، انضم إلى Midjourney Discord عن طريق “الانضمام إلى الإصدار التجريبي” واقبل الدعوة. بعد ذلك ، يمكنك البدء في إنشاء صور AI على Midjourney.

تذكر أنها مجرد نسخة تجريبية وسيتعين عليك الدفع مقابل استخدام الخدمة الكاملة..

قد يكون العثور على Midjourney واستخدامه أصعب قليلاً من البرامج والتطبيقات الأخرى لتحرير وإنشاء الصور بإستخدام الذكاء الاصطناعي ، ولكنه بالتأكيد يستحق ذلك لأن الصور التي يمكنك صنعها معقدة للغاية وواقعية.