ايفون يسمح بالنسخ إلى ايباد بطريقة سحرية

نشر موقع Tech Crunch تقريراً لفت فيه الانتباه إلى وجود خاصية مثيرة للاهتمام تسمح بنسخ الأشياء

من آيفون إلى آيباد بطريقة تشبه السحر، حيث يمكن للمستخدم أن يلتقط بأصابعه أي شيء يعرض على آيفون

وكأنه يلتقط شيئاً ملموساً عن الأرض، ومن ثم يضعه فوق شاشة آيباد ليصبح معروضاً عليها بشكل فوري.

والجدير بالذكر أن مزايا النسخ واللصق ليست جديدة، حيث يمكن نسخ الروابط من الهاتف ولصقها في اللابتوب، ولكن الطريقة التي يتحدث عنها المصدر غريبة نوعاً ما، ولم تكن متوقعة،

إذ لم تحظَ بدعاية كافية تليق بها قبل أن تصبح متوفرة في نظام iOS. ونشر المصدر مقطع فيديو من تيك توك يظهر طريقة التقاط صورة أو مقطع فيديو مثلاً، من هاتف آيفون،

ومن ثم إفلاته في شاشة آيباد. ومن المثير للاهتمام أيضاً، أن المصدر قال إن موظفي أبل السابقين لم يكن لديهم علم بإمكانية تطبيق هذه الخاصية.

ويشترط لفعل مثل هذه الحركة والاستفادة من الخاصية أن تتم بين جهازين من أبل بشاشتين تعملان باللمس وأن يحمل الجهازان نفس هوية أبل Apple ID.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخاصية ليست جديدة، ولكنها تتم بطريقة سحرية الآن، ملمحاً إلى أن البعض يعلم بوجودها من قبل، لكن كثيرين لم تكن لديهم أدنى فكرة عنها.