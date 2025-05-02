spot_img

ذات صلة

جمع

نمط

طريقة إيقاف حفظ ملفات فوتوشوب في كريتيف كلاود؟

مصطفي الجعبري
مصطفي الجعبري

إيقاف حفظ الصور على Creative Cloud 

بعد التحديثات التلقائية التي يتلقاها برامج أدوبي ، وبعد تحديث الفتوشوب وبشكل افتراضي ، عندما تذهب لحفظ ملف او صورة في أحدث إصدار من فوتوشوب، سترى مربعًا مثل هذا:

يوجد خيار لحفظ الملفات “على جهاز الكمبيوتر الخاص بك” ولكن هذا الخيار مخفي في الجزء السفلي من النافذة ، كما هو موضح بالسهم الأحمر ، ولكن الخيار الافتراضي هو “الحفظ في سحابة Creative Cloud” ، كما ترى في الجزء العلوي من لقطة الشاشة .

لمنع ظهور هذه الشاشة والعودة إلى مربع الحفظ في نظام Mac / Windows العادي ، عليك القيام بما يلي:

ايقاف فتوشوب من الحفظ في الكلاود لإجهزة الماك

  1. انقر فوق Photoshop في شريط القوائم أعلى الشاشة

  2. ثم حدد التفضيلات Preferences 

  3.  معالجة الملفات File Handling

  4. حدد جهاز الكمبيوتر الخاص بك  On your computer من القائمة المنسدلة بجوار موقع الملف الافتراضي ، كما هو موضح أدناه.

  5. انقر فوق موافق.

بمجرد القيام بذلك ، في المرة التالية التي تحاول فيها حفظ ملف جديد ، سترى الشاشة التالية ، مع حفظ داخل الكمبيوتر فقط  واصبح هو المكان الافتراضي الجديد:

ايقاف فتوشوب من الحفظ في الكلاود لإجهزة الويندوز

العملية متشابهة جدًا في إصدار Windows من Photoshop.

انقر هنا فوق تحرير في الجزء العلوي من نافذة Photoshop

  1. حدد التفضيلات Preferences 

  2.  معالجة الملفات File Handling

  3.  خيارات حفظ الملفات. File Saving Options

  4. اختر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من القائمة المنسدلة بجوار موقع الملف الافتراضي  Default file location

  5.  ثم اضغط على موافق.

لقد قمت الآن بتغير مكان الحفظ التلقائي بدلا Creative Clouds سوف يصبح الحفظ مباشرة على جهاز الويندوز

مصطفي الجعبري
مصطفي الجعبري
المادة السابقة
اليمن عاجل: طلاب التعليم العام وأولياء أمورهم يدافعون عن التزامهم وحضورهم للمدارس بالأرقام
المقالة القادمة
العنوان : العربية وبولفارا للغزل والنسيج (APSW.CA) نموذج تقرير إفصاحاسم الشركة : العربية وبولفارا للغزل والنسيجكود الترقيم الدولي : EGS32331
spot_imgspot_img

صفحات

الأكثر شهرة

أحدث المقالات

مرحبًا بك في المصدر الأول لمتابعة أخبار اليمن على مدار الساعة. نغطي آخر أخبار اليمن العاجلة من جميع المحافظات والمناطق، بما في ذلك صنعاء، تعز، عدن، مأرب، الحديدة وغيرها. تابع تطورات الأحداث السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية في اليمن الآن لحظة بلحظة.