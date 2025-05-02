طريقة إيقاف حفظ ملفات فوتوشوب في كريتيف كلاود؟

إيقاف حفظ الصور على Creative Cloud

بعد التحديثات التلقائية التي يتلقاها برامج أدوبي ، وبعد تحديث الفتوشوب وبشكل افتراضي ، عندما تذهب لحفظ ملف او صورة في أحدث إصدار من فوتوشوب، سترى مربعًا مثل هذا:

يوجد خيار لحفظ الملفات “على جهاز الكمبيوتر الخاص بك” ولكن هذا الخيار مخفي في الجزء السفلي من النافذة ، كما هو موضح بالسهم الأحمر ، ولكن الخيار الافتراضي هو “الحفظ في سحابة Creative Cloud” ، كما ترى في الجزء العلوي من لقطة الشاشة .

لمنع ظهور هذه الشاشة والعودة إلى مربع الحفظ في نظام Mac / Windows العادي ، عليك القيام بما يلي:

ايقاف فتوشوب من الحفظ في الكلاود لإجهزة الماك

انقر فوق Photoshop في شريط القوائم أعلى الشاشة ثم حدد التفضيلات Preferences معالجة الملفات File Handling حدد جهاز الكمبيوتر الخاص بك On your computer من القائمة المنسدلة بجوار موقع الملف الافتراضي ، كما هو موضح أدناه. انقر فوق موافق.

بمجرد القيام بذلك ، في المرة التالية التي تحاول فيها حفظ ملف جديد ، سترى الشاشة التالية ، مع حفظ داخل الكمبيوتر فقط واصبح هو المكان الافتراضي الجديد:

ايقاف فتوشوب من الحفظ في الكلاود لإجهزة الويندوز

العملية متشابهة جدًا في إصدار Windows من Photoshop.

انقر هنا فوق تحرير في الجزء العلوي من نافذة Photoshop

حدد التفضيلات Preferences معالجة الملفات File Handling خيارات حفظ الملفات. File Saving Options اختر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من القائمة المنسدلة بجوار موقع الملف الافتراضي Default file location ثم اضغط على موافق.

لقد قمت الآن بتغير مكان الحفظ التلقائي بدلا Creative Clouds سوف يصبح الحفظ مباشرة على جهاز الويندوز