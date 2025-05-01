spot_img

ذات صلة

جمع

صحة

العنوان : المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) (ETRS.CA) بيان من الشركةاسم الشركة : المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)كود الترقيم الدولي : EGS4205

عبد العزيز
عبد العزيز

العنوان : المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) (ETRS.CA) بيان من الشركة اسم الشركة : المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) كود الترقيم الدولي : EGS42051C010 كود رويترز : ETRS.CA مضمون الاعلان : بيان من الشركة بخصوص دعوة الجمعية العامة العادية و غير العادية التي من المقرر انعقادها يوم 03/02/2021

بيان من الشركة


عبد العزيز
عبد العزيزhttp://yemenajel.com
المادة السابقة
كيف يمكنني تحسين عمر بطارية ماك بوك الخاص بي؟
المقالة القادمة
اليمن عاجل: العنوان : جنوب الوادى للاسمنت (SVCE.CA) نموذج تقرير إفصاح للشركة عن مجلس الإدارة وهيكل المساهميناسم الشركة : جنوب الوادى للاسمنتكود الترقيم
spot_imgspot_img

صفحات

الأكثر شهرة

أحدث المقالات

مرحبًا بك في المصدر الأول لمتابعة أخبار اليمن على مدار الساعة. نغطي آخر أخبار اليمن العاجلة من جميع المحافظات والمناطق، بما في ذلك صنعاء، تعز، عدن، مأرب، الحديدة وغيرها. تابع تطورات الأحداث السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية في اليمن الآن لحظة بلحظة.