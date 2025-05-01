العنوان : المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) (ETRS.CA) بيان من الشركةاسم الشركة : المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)كود الترقيم الدولي : EGS4205

العنوان : المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) (ETRS.CA) بيان من الشركة اسم الشركة : المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) كود الترقيم الدولي : EGS42051C010 كود رويترز : ETRS.CA مضمون الاعلان : بيان من الشركة بخصوص دعوة الجمعية العامة العادية و غير العادية التي من المقرر انعقادها يوم 03/02/2021



بيان من الشركة