اليمن عاجل: التخطيط المصرية تعتمد 236 مليون جنيه لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

القاهرة – مباشر: وافقت هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية، على دعم خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 236 مليون جنيه تكلفة مقايسة توصيل التيار الكهربائي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب/ يوم، وذلك ضمن خطة العام المالي الحالي 2020-2021، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وأوضحت السعيد، في بيان اليوم الأحد، أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر هي الأكبر على مستوى العالم، حيث يتم تنفيذها بطاقة 5 ملايين م3/يوم، كذلك ستتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة نحو 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان تتم زراعتهم حالياً.

ولفتت السعيد إلى أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تأتي كأحد مكونات مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، والذي يعد من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأشارت السعيد إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي، بدعم جهود تنمية سيناء والاستثمار في البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بمنطقة القناة وسيناء.

وتابعت:” المشروع يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتقليل الهدر فيها، لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية، خاصة في شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة إنتاج زراعي وحيواني وصناعي”.

يذكر أن مصرف بحر البقر هو المصرف الوحيد الذي يمتد من جنوب القاهرة مروراً بعدد 5 محافظات هي: القليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والدقهلية، وبورسعيد، وينتهي في وضع ما بداخله في بحيرة المنزلة، ويبلغ طوله نحو 190 كيلومتراً.

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