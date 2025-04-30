طريقة تثبيت تطبيقات أندرويد على ويندوز 11

هل ويندوز 11 يشغل تطبيقات الاندرويد؟

الإجابة نعم : كانت إحدى ميزات مايكروسوفت الرئيسية لنظام التشغيل الجديد الخاص بها ويندوز 11 هي القدرة على تثبيت تطبيقات أندرويد على ويندوز 11. ، ولكن منذ إطلاق تحديث ويندوز 11 2022 أصبح من الممكن تثبيت التطبيقات من Amazon Appstore.

تثبيت تطبيقات أندرويد على ويندوز 11

سنوضح لك الخطوات البسيطة لجعل كل هذا ممكنًا ، حتى تتمكن من تثبيت تطبيقات أندرويد على ويندوز11.

كيفية تثبيت متجر تطبيقات أمازون على ويندوز 11

افتح متجر Microsoft وابحث عن Amazon Appstore.

انقر فوق زر التثبيت وسيقوم Microsoft Store بتنزيل متجر أمازون على جهاز الويندوز 11 الخاص بك نعم ، يتطلب الأمر متجرين لتشغيل تطبيقات أندرويد على ويندوز 11.

اعتمادًا على تكوين نظام ويندوز الخاص بك ، سيخضع جهازك إما لعملية من خطوتين أو ثلاث خطوات. يعمل متجر أمازون للتطبيقات عبر نظام ويندوز الفرعي المسمى بشكل سريع لنظام أندرويد ، ولكن المثبت سوف يقوم بفرز ذلك نيابة عنك.

أجرينا هذه العملية على جهاز اختبار وتطلب أحدهما إعادة التشغيل بينما لم يتطلب الآخر ذلك. على الجهاز الذي أعيد تشغيله ، كان علينا العودة إلى متجر مايكروسوفت وإعادة تشغيل العملية.

بعد لحظات قليلة أو وربما بعد إعادة التشغيل ، سيكون متجر تطبيقات أمازون جاهزًا للعمل على ويندوز 11 مثل أي تطبيق آخر ، لذلك سوف متجر تطبيقات أمازون في قائمة ابدأ.

قم بتشغيل متجر تطبيقات أمازن ، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام تفاصيل حساب أمازون الخاص بك.

يعد تثبيت التطبيقات أمرًا بسيطًا مثل النقر فوق Get. بمجرد تنزيل تطبيق متجر التطبيقات الخاص بإمازون سوف يعامله ويندوز 11 مثل باثي جميع التطبيقات الأخرى. يمكن سحبه وتثبيته وعندما يتم تشغيله ، يعمل نظام ويندوز الفرعي لنظام أندرويد بسلاسة في الخلفية. إنه يعمل بشكل جيد.

قم بفتح كتجر تطبيقات أمازون وأبحث عن التطبيق او اللعبة التي تريدها ثم أختر تحميل او Download سوف يتم تحميل التطبيق على جهاز ويندوز 11 الخاص بك كما في الصورة في الأسفل.

انتظر ، هناك تطبيقات مفقودة!

يحتوي متجر تطبيقات أمازون على عدد أقل من التطبيقات والألعاب المتاحة من متجر Google Play ، لذلك من المحتمل أن يكون تطبيق أندرويد المفضل لديك غير متاح في متجر تطبيقات أمازن.

هذا وتعمل أمازون دائمًا على توسيع متجرها ونأمل أن تتوفر إضافات وتطبيقات جديدة في متجر أمازون في الوقت المناسب.