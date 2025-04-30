اليمن عاجل: 38 ألف شكوى كهربائية – جريدة الوطن السعودية

سيطر انقطاع الخدمة الكهربائية، على شكاوى المستهلكين، كأكثر الشكاوى المقدمة بـ41%، وسجلت شكاوى الكهرباء الواردة نموا بـ61 % إذ بلغت أكثر من 38 ألف شكوى واردة، مقابل 15.579 ألف شكوى في 2023، وتصدرت منطقة جازان أكثر مناطق المملكة في عدد مرات انقطاع الخدمة الكهربائية لكل مستهلك بـ3.84 انقطاعات، كأكثر مناطق تكرار الانقطاع الكهربائي.

إجراءات المعالجة

كشف تقرير الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لعام 2024، استقبال أكثر من 38 ألف شكوى لـ10 أنواع من الشكاوى ومعالجتها، وذلك حرصا على قياس رضا المستهلكين عن الخدمات الكهربائية المقدمة، وضمان حفظ حقوق المستهلكين، وتحسين تجربة المستهلك لدى مركز الاتصال بالهيئة، واعتماد دليل إجراءات معالجة الشكاوى، وبلغت عمليات رصد قطاع الكهرباء 270 ألف عملية، منها 743 متوسط رصد الحالات اليومي، واستقبال 20.641 ألف بلاغ تمت متابعتها، والتحقق منها.



10 شكاوى

استحوذت انقطاعات الخدمة الكهربائية على النصيب الأكبر من شكاوى المستهلكين الواردة للهيئة بـ41%، وحلت الفواتير ثانيا بـ35%، وإيصال الخدمة الكهربائية ثالثا بـ7%، وشكاوى أخرى رابعا بـ5%، وتسجيل الخدمة باسم المستهلك خامسا بـ4%، بينما سجلت شكاوى فئة الاستهلاك الأقل شكاوى واردة بـ0.3%، وجودة الخدمة الكهربائية ثانيا بـ1.6%، والسلامة الكهربائية ثالثا بـ1.7%، وإزاحة الشبكة ومحطات التوزيع رابعا بـ2%، وفصل الخدمة الكهربائية خامسا بـ3%.

معدل التكرار

تصدرت منطقة جازان، أكثر مناطق المملكة، في معدل تكرار عدد مرات انقطاع الخدمة الكهربائية لكل مستهلك بـ3.84 انقطاعات، وحلت نجران ثانيا بـ2.52 انقطاع، وضواحي الرياض ثالثا بـ2.43 انقطاع، وتساوت عسير والباحة رابعا بـ2.27 انقطاع لكل منهما، والجوف خامسا بـ2.23 انقطاع، والحدود الشمالية سادسا بـ2.14 انقطاع، وحائل سابعا بـ2.05 انقطاع.

أقل المواقع

سجلت مدينة الرياض، أقل المناطق والمواقع، في عدد مرات انقطاع الخدمة الكهربائية لكل مستهلك بـ0.63 انقطاع، وحلت الدمام ثانيا بـ0.83 انقطاع، وتبوك ثالثا بـ1.07 انقطاع، والمدينة المنورة رابعا بـ1.17 انقطاع، والدوادمي خامسا بـ1.18 انقطاع، والأحساء سادسا بـ1.22 انقطاع، والقصيم سابعا بـ1.27 انقطاع، وجدة ثامنا بـ1.28 انقطاع.

أنواع الشكاوى

انقطاع الخدمة الكهربائية: %41

الفواتير: 35%

إيصال الخدمة الكهربائية: 7%

شكاوى أخرى: 5%

تسجيل الخدمة باسم المستهلك: 4%

أكثر المناطق بمعدل الانقطاعات

جازان: 3.84 انقطاعات

نجران: 2.52 انقطاع

ضواحي الرياض: 2.43 انقطاع

عسير والباحة: 2.27 انقطاع

الجوف: 2.23 انقطاع

الحدود الشمالية: 2.14 انقطاع

حائل: 2.05 انقطاع

جدة: 1.28 انقطاع

القصيم: 1.27 انقطاع

الأحساء: 1.22 انقطاع