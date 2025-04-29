اليمن عاجل: 2538 فريقا ومقاولا يتصدون لأعمال الإصحاح البيئي

استنفرت أمانات مناطق المملكة المختلفة، جهودها في تنفيذ أعمال الإصحاح البيئي، وسجلت 2538 فريقًا ومقاولًا للقيام بتنفيذ الأعمال، وفاقت فرق الإصحاح البيئي في جدة، فرق 9 أمانات أخرى مجتمعة بـ32%، في وقت سيطرت المنطقة الشرقية على أكثر المناطق مقاولين للأعمال البيئية بـ33%.

95 % فرق

كشف تقرير وزارة البلديات والإسكان للعام الماضي، أعمال الإصحاح البيئي، حيث بلغت فرق العمل للإصحاح البيئي 2404 فرق بـ95%، مقابل 134 مقاولًا بـ5%، وبلغت المساحة المخدومة بأعمال الإصحاح البيئي 5.904.513 مليون كم²، وإجمالي المبيدات المستخدمة 346.885 كجم مبيدات، مقابل استخدام 433.315 كجم مطهرات، وإجمالي المبيدات المستخدمة لتر 1.445.224 مليون لتر، والمطهرات المستخدمة لتر 922.998 لتر.



النصيب الأكبر

استحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من مقاولي أعمال الإصحاح البيئي، حيث بلغ إجمالي المقاولين 44 مقاولًا بـ33%، وحلت منطقة جازان ثانيًا، بإجمالي 30 مقاولًا بـ22%، ومكة المكرمة ثالثًا، بـ 13 مقاولًا بنسبة 10%، والرياض رابعًا، بإجمالي 11 مقاولًا بـ8%، وتساوت جدة والباحة خامسًا، بإجمالي 7 مقاولين لكل منهما بـ5%، وعسير والمدينة المنورة سادسًا، بإجمالي 4 مقاولين لكل منهما بـ3%، في المقابل، حصدت مناطق الجوف، وتبوك، وحائل، والأحساء، أقل مناطق المملكة مقاولين لأعمال الإصحاح البيئي بمقاول وحيد لكل منهم بـ0.74%، ومقاولين اثنين لكل من مناطق القصيم، والحدود الشمالية، ونجران، والطائف، وحفر الباطن بـ1.49%.

32 % جدة

تصدرت جدة أكثر مناطق المملكة فرق الأعمال للإصحاح البيئي، حيث بلغت إجمالي فرق الإصحاح البيئي 777 فريقًا بـ32%، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا، بإجمالي 394 فريقًا بـ16%، وجازان ثالثًا، بإجمالي 265 فريقًا بـ11%، ومكة المكرمة رابعًا، بإجمالي 261 فريقًا بـ10.85%، والمدينة المنورة خامسًا، بإجمالي 198 فريقًا بـ8%، وعسير سادسًا، بإجمالي 104 فرق بـ4%، في حين، سجلت حفر الباطن أقل أمانات مناطق المملكة فرقًا، بإجمالي 9 فرق بـ0.37%، وحلت الأحساء ثانيًا، بإجمالي 11 فريقًا بـ0.45%، والجوف ثالثًا، بإجمالي 12 فريقًا بـ0.49%، وتبوك رابعًا، بإجمالي 23 فريقًا بـ0.95%، والباحة خامسًا، بإجمالي 26 فريقًا بـ1%، والحدود الشمالية سادسًا، بإجمالي 38 فريقًا بـ2%.

مساحات مخدومة

سيطرت منطقة الرياض، على أكثر المساحات مخدومة بأعمال الإصحاح البيئي بـ1.904 مليون كجم²، وحلت المنطقة الشرقية ثانيًا بـ1.348 مليون كجم²، ونجران ثالثا بـ791 ألف كجم²، والقصيم رابعًا بـ648 ألف كجم²، وحائل خامسًا بـ370 ألف كجم².

مبيدات ومطهرات

2538 فريقًا ومقاولًا للإصحاح البيئي

2404 فرق أعمال الإصحاح البيئي

134 مقاولي أعمال الإصحاح البيئي

5.9 ملايين كجم² مساحة الأعمال المخدومة

346.8 ألف كجم مبيدات مستخدمة

433 ألف كجم مطهرات مستخدمة

أكثر المناطق مقاولين

الشرقية

44

جازان

30

مكة المكرمة

13

الرياض

11

جدة والباحة

7

عسير والمدينة المنورة

4

القصيم، والحدود الشمالية، ونجران، والطائف، وحفر الباطن

مقاولان

الجوف، وتبوك، وحائل، والأحساء

مقاول واحد

الأكثر فرق أعمال الإصحاح البيئي

جدة: 32%

الشرقية: 16%

جازان: 11%

مكة المكرمة: 10.85%

المدينة المنورة: 8%