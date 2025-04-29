اليمن عاجل: بورصة مصر ترتفع أعلى مستوى 11200 نقطة بالختام بمكاسب تتجاوز 9 مليارات جنيه

القاهرة – مباشر: واصلت مؤشرات بورصة مصر ارتفاعها في ختام تداولات اليوم بدعم مشتريات العرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 في ختام تعاملات اليوم، بنسبة 2.39 بالمائة، ليغلق عند 11213 نقطة، أعلى حاجز 11200 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 1.25 بالمائة، لينهي الجلسة عند 2179 نقطة.

كما صعد إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 1.4 بالمائة، عند مستوى 3168 نقطة.

وارتفع المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 1.22 بالمائة، ليغلق عند 2300 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم بقيمة 9.2 مليار جنيه، ليغلق عند 669.370 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للبيع بصافي 65.69 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 52.38 مليون جنيه و13.3 مليون جنيه على التوالي.

وخلال تداولات اليوم، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.6 مليار جنيه، من خلال 560.77 مليون سهم، عبر 53.52 ألف صفقة.

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