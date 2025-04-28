اليمن عاجل: يحيى زكي: الوزراء يقر تعديلات اللائحة التنفيذية لاقتصادية قناة السويس

القاهرة – مباشر: قال يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة عملت خلال العام الماضي، على دراسة بعض المحاور التي من شأنها جذب استثمارات جديدة ومتنوعة للمنطقة تبعاً لرؤية 2020/2025.

وأوضح زكي في بيان صادر اليوم الأحد، أن تلك المحاور تستهدف قطاعات صناعية بعينها، وكذلك تيسيرات للمستثمرين المتعاملين، وأيضاً إصدار دليل جمركي وضريبي من شأنه جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أننا عكفنا خلال الفترة الماضية وفي وقت قليل مع مجلس الوزراء على الانتهاء من تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، خاصة تلك المطبقة لدينا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلي أن أبرز التعديلات التي تضمنتها اللائحة هي النفاذ للسوق المحلي حيث يكون الاستيراد من المناطق الاقتصادية إلى داخل البلاد طبقاً للقواعد العامة للاستيراد، على أن يتم تحديد السلع الجائز استيرادها واشتراطات هذا الاستيراد، ومعاملة المنتجات المصنعة بالمنطقة معاملة المنتج الوطني.

كما تضمنت اللائحة تعامل السلع الواردة من داخل البلاد إلى المناطق الاقتصادية الخاصة معاملة السلع المصدرة للخارج وتخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر، بالإضافة إلى العديد من الحوافز والتيسيرات لتحقيق أهداف المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سياسات إحلال الواردات.

وكانت نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة الاقتصادية، والذي يطبق على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث جاء أبرزها النفاذ للسوق المحلية والتيسيرات والحوافز الجديدة الخاصة بالمستثمرين.

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