اليمن عاجل: “فوديكو” تتقدم بالتماس للرقابة المالية بشأن تخفيض أولإلغاء مبلغ التصالح

القاهرة – مباشر: قالت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، إنها تقدمت بالتماس للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن مبلغ التصالح المفروض على الشركة وآخرين من المجموعة المرتبطة.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، أنها تقدمت بالتماس للهيئة بشأن إلغاء مبلغ التصالح الذي فرضته بنحو 1.49 مليون جنيه، أو تخفيضه للحد الأدنى.

وكانت (فوديكو)، قالت إن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بتقدير تصالح بعض المخالفات المنسوبة للشركة وآخرين من المجموعة المرتبطة بقيمة 1.49 مليون جنيه.

وكشفت القوائم المالية المعدلة لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، عن أول 9 أشهر من العام الحالي،تحقيق ربح بلغ 13.723 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 7.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 37.38 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 49.41 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ترشيحات:

“فوديكو” تتحول إلى الربحية خلال 9 أشهر