3 طرق لمشاهدة يوتيوب بدون إعلانات

يحب الجميع مشاهدة مقاطع فيديو على منصة يوتيوب YouTube ولا أحد يحب مشاهدة الإعلانات عندما يكون مهتما بمشاهدة مقطع فيديو او السماح للإطفال بمشاهدة اليوتوب، وتسائل الجميع دوما عن هل هنالك طريقة لمشاهدة اليوتويب بدون إعلانات!

كيفية مشاهدة يوتيوب بدون إعلانات

الخبر السار هو أن هناك طرقًا عديدة لمشاهدة YouTube بدون إعلانات ، لكل منها مزاياها وعيوبها.

أنواع الإعلانات على منصة اليوتويب

قبل أن نصل إلى الطرق المحددة التي يمكنك من خلالها الحصول على تجربة خالية من الإعلانات على يوتيوب ، من المفيد أولا توضيح أنواع الإعلانات التي ستواجهها في محتوى يوتويب بإيجاز:

إعلانات ضمن البث قابلة للتخطي

إعلانات ضمن البث غير قابلة للتخطي

إعلانات الفيديو ضمن الخلاصة

إعلانات ملصقات صغيرة

الإعلانات خارج البث

إعلانات التسمية الرئيسية

ليس كل طريقة حظر الإعلانات يمنع كل نوع من أنواع إعلانات في يوتيوب . ومع ذلك فإن الإعلانات التي يتعين عليك تخطيها يدويًا أو مقاطعة مشاهدتتك طرق حجبها اصعب بكثير من الاعلانات الأخرى.

1- الدفع مقابل يوتيوب بريميوم

هذه هي الطريقة الأكثر مباشرة وفعالية للتخلص من إعلانات يوتيوب. من خلال الدفع مقابل خطة يوتيوب بيريميم YouTube Premium الفردية أو العائلية ، ستحصل دائمًا على مقاطع فيديو خالية من الإعلانات ما لم يتم وضع الإعلان هناك من قبل منشئ الفيديو. ولن تختفي الإعلانات فحسب ، بل ستتمكن أيضًا من الوصول إلى محتوى الفيديو المتميز وموسيقى YouTube. الخطة العائلية ، على وجه الخصوص ، هي صفقة رائعة. ويعد هذا حلاً سريعًا لكل جهاز تشاهد يوتيوب عليه سواء كان هاتف او تلفاز او غيره.

كما ان افضل ميزة ل إشتراك يوتيوب بيريميم هو أن أصحاب المحتوى على يوتيوب و وشركة يوتيوب نفسها لا يزالان يحصلان على إيرادات مقابل تقديم الخدمة والمحتوى للأخرين. وهذا يعني انه لن يتم تطبيق ممارسات التتبع على بياناتك لإظهار الإعلانات.

وللحصول على هذة الميزة يجب الاشتراك بها عن طريق الدخول لصفحة يوتويب بريميوم .

2- تطبيقات حظر الإعلانات

تتمثل إحدى الطرق الفعالة للغاية لمنع إعلانات يوتويب على جهازك المحمول في استخدام تطبيق مانع الإعلانات. هناك العديد من الخيارات ، لكنها متاحة بشكل عام فقط على نظام أندرويد وقد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء إلا أن هناك تطبيقات تابعة لجهات خارجية لمشاهدة فيديوهات يوتيوب عليها مثل يوتيوب فانسيد. ولا تؤيد Google هذه الممارسة تمامًا ، لذلك لن تجد هذه التطبيقات في متجر جوجل بلاي.

فيما يلي بعض ملحقات او الاضافات التي يمكن تثبيتها على المصفحات لمنع إعلانات يوتويب :

3- استخدم VPN لمنع الإعلانات

تنشئ خدمات VPN (الشبكة الافتراضية الخاصة) نفقًا مشفرًا بين جهاز الكمبيوتر الخاص بك والخادم المرسل. يعد هذا أمرًا رائعًا لإخفاء موقعك الفعلي والتأكد من أن مزود خدمة الإنترنت لا يعرف ما تفعله على الإنترنت ، ولكنه قد يكون أيضًا وسيلة لمنع الإعلانات.

لكي نكون واضحين ، فإن الحصول على خدمة VPN متميزة لحظر الإعلانات يعد فكرة جيدة إذا كنت ترغب أيضًا في حماية خصوصيتك وإخفاء عنوان IP الخاص بك ومنع مواقع الويب من تتبع نشاطك عبر الإنترنت.

يمكن أن يؤدي استخدام VPN إلى إخفاء موقعك وقد يكون هذا كافيًا لإغلاق الإعلانات تمامًا ، حيث لا يمكنها استهدافك بدقة.

بعض شبكات VPN التي تتمتع بإمكانيات جيدة لحظر الإعلانات هي:

ما هي أفضل طريقة لمشاهدة مقاطع فيديو YouTube بدون إعلانات؟

بالنسبة لمعظم المستخدمين ، تتمثل أسهل طريقة لمنع إعلانات يوتيوب في الحصول على اشتراك مميزبتكلفة بسيطة ، خاصة وأنك تحصل أيضًا على وصول خالٍ من الإعلانات إلى YouTube Music ، منصة بث الموسيقى الخاصة بيوتويب. ولكن إذا كنت تبحث عن بديل مجاني ، فإن إضافات adblock المذكورة في الاعلى أو المكونات الإضافية للمتصفح متاحة على نطاق واسع كأدوات مجانية ومتميزة.