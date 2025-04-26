اليمن عاجل: النقل المصرية تطلق محفظة تذاكر إلكترونية لـ30 رحلة مترو بتخفيض 50%

القاهرة – مباشر: قالت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنها قامت بإصدار كارت ذكي عبارة عن محفظة تذاكر إلكترونية لـ30 رحلة بنسبة تخفيض 50 بالمائة من قيمة الرحلة الواحدة.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر اليوم الأحد، على أن يكون الكارت صالح للاستخدام خلال فترة بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، والمقامة على أرض مصر خلال الفترة من 13 يناير حتى 31 يناير 2021 بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة.

وأضافت الشركة، أن شروط وخطوات وأماكن استخراج الكارت على النحو التالي:

الكارت يتم استخراجه بموجب تقديم بطاقة التعريف الخاصة بالبطولة وأيضاً صورة تذكرة دخول الاستاد.

قيمة الكارت 150 جنيهاً بدلاً من 300 جنيه بالإضافة إلى 25 جنيهاً كمبلغ تأمين قيمة كارت المحفظة تسترد في حالة رغبة المشجع رد الكارت بشرط أن يكون الكارت سليم وبحالة جيدة كما تم إصداره.

وأكدت الشركة أنه يمكن للمشجع استخراج الكارت من خلال عده مكاتب للتذاكر بعدد من محطات الخطوط الثلاثة، موضحة على النحو التالي:

مكاتب محطات الخط الأول (حلوان – المعادي – أنور السادات – جمال عبدالناصر – الشهداء – كوبري القبة – سراي القبة).

مكاتب محطات الخط الثاني (الدقي – الأوبرا – أنور السادات – العتبة – الشهداء).

مكاتب محطات الخط الثالث (العباسية – الاستاد – أرض المعارض – هليوبوليس).

ترشيحات:

مصر.. معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية يسجل 5.1% في 2020

مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 19.25 مليار جنيه.. اليوم

السودان يرفض تجزئة اتفاق سد النهضة على مراحل للملء الأول والتشغيل