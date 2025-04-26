لينكدين سوف تقدم أدوات مدعومة بالذكاء الإصطناعي

بعد أسابيع من إطلاق Meta مجموعة من الأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المعلنين على إنشاء حملات مختلفة ، سوف تقدم LinkedIn أداتها الخاصة لاقتراح نسخ مختلفة من الإعلانات.

قالت الشركة إنها سوف تستخدم بيانات من صفحة LinkedIn الخاصة بالمسوق وإعداد Campaign Manager بما في ذلك الهدف ومعايير الاستهداف والجمهور لاقتراح نص تمهيدي مختلف للإعلان.

ليس من المستغرب أن تستخدم لينكدين – شركة تابعة لشركة مايكروسوفت – نماذج OpenAI لإنشاء اقتراحات مختلفة لنسخ الاعلانات.

اقتراح كتابة الإعلانات يعمل بطريقة بسيطة. يمكن للمسوقين إدخال نسختهم في مربع “النص التمهيدي” داخل مدير ادارت الحملات، والحصول على اقتراحات مختلفة للنص المكتوب ، سيتعين على صاحب او منشىء الاعلان تشغيل مفتاح تبديل “إنشاء اقتراحات نسخ مختلفة من نص الاعلان”.

الميزة حاليًا في مرحلة اختبار وهي متاحة لبعض العملاء في أمريكا الشمالية. تخطط الشركة لإضافة وظائف جديدة ، ونشر الميزة في مناطق جغرافية جديدة ، وإضافة دعم لمزيد من اللغات في الأشهر المقبلة.

وحسب ما تناول أبهيشيك شريفاستافا ، نائب رئيس المنتج في LinkedIn قال في منشور مدونة له.

” يمكن أن تساعد اقتراحات النسخ بالذكاء الاصطناعي في تحفيز إبداعك وتقليل الوقت الذي تقضيه في مهامك اليومية بحيث يمكنك الاستمرار في التركيز على ما يهم والاستمرار في إنتاج حملات لا تُنسى وبناء علامتك التجارية .”

تستفيد الشركة من الذكاء الاصطناعي التوليدي بطرق متعددة ، كما اونها قدمت في مارس أداة “بدء المحادثة” التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لكتابة مقدمة إلى منشور. في نفس الشهر ، قدمت الشركة المملوكة لشركة مايكروسوفت أيضًا أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لكتابة السير الشخصية للوظائف ومنشورات التوظيف .

هذا ولا يشير LinkedIn إلى ما إذا كان يتم إنشاء بعض النص أو كله بواسطة الذكاء الاصطناعي لتقديم وتوليد نسخ مختلفة للإعلانات او الحملات..

أدوات الذكاء الاصطناعي تشعل الصراع بين العملاقة

أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للإعلانات ميزة عادية في حلول التسويق ذات التقنية الكبيرة. في مايو ، أطلقت Meta المالكة للإنستقرام والفيسبوك والواتس اب ، مجموعة من الادوات التي تساعد المسوقين في كتابة النصوص ، وإنشاء الخلفية ، واقتصاص الصور .

بعد أسابيع ، قدمت Google Product Studio الجديدة ، والتي تتيح للمعلنين إنشاء صور باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي . تستخدم الشركة أيضًا الذكاء الاصطناعي لتحويل الإعلانات وتكييفها في نتائج البحث .