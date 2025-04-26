اليمن عاجل: البيئة: حملات تفتيش على مصانع ومسابك بالبحيرة والقاهرة الكبرى لضبط المخالفين

القاهرة- مباشر: قامت وزارة البيئة المصرية، بشن حملة تفتيشية في البحيرة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية على عدد من المصانع العاملة في مجالات كل من البلاستيك وإنتاج المواد الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالف منها.

وأضافت الوزارة في بيان صادر اليوم الأحد، أنه تم رصد مستوى الضوضاء بالبيئة المحيطة بعدد من المصانع والشركات الواقعة بنطاق المحافظة.

كما نفذ فرع البحيرة حملة مرورية لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، تم خلالها فحص عادم عدد 43 سيارة تبين مطابقة 39 سيارة ومخالفة عدد 4 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

وأشارت الوزارة إلى أن فرع القاهرة الكبرى أيضاً برصد نوعي لمياه نهر النيل بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تم سحب 9 عينات من نهر النيل من نقاط متعددة، وجارٍ تحليلها ومعرفة النتائج، كما نفذ الفرع حملة تفتيشية على عدد من المسابك الواقعة في نطاق القاهرة الكبرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف منها.

وذكرت الوزارة أنه قامت من خلال فرعيها بالقاهرة الكبرى والبحيرة بتنفيذ عدد من حملات التوعية والتشجير بنطاق كلا الفرعين، كما أهدى فرع القاهرة الكبرى مركز ومدينة أوسيم بمحافظة الجيزة عدد (1000) شجرة لزراعتها بعدد من المقالب العشوائية التي تم رفع القمامة منها، وذلك لتشجيع المواطنين على زراعة الأشجار كوسيلة لتجميل المناطق وتنقية الهواء من الملوثات.

ترشيحات:

مصر.. معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية يسجل 5.1% في 2020

مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 19.25 مليار جنيه.. اليوم

السودان يرفض تجزئة اتفاق سد النهضة على مراحل للملء الأول والتشغيل