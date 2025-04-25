جوجل يتيح لك معرفة أفضل وقت لحجز رحلة طيران رخيصة

الإصدار الجديد من Google Flights يزودك بمعلومات جديدة لمساعدتك في اتخاذ قرار أكثر استقرارا بشأن الموعد لحجز تذكرة رحلة جوية.

يقول جيمس بايرز، من Google Flights، في منشور مدونة يقدم فيه الميزات الجديدة: “في معظم الأوقات، من الأفضل أن تحجز في وقت مبكر، خاصة عندما لا تكون خططك مرنة للغاية”. “لكن أسعار الرحلات الجوية تتغير بشكل متكرر، وغالباً ما تكون هناك أسعار منخفضة يمكن العثور عليها باستخدام الأدوات المناسبة (وبعض المثابرة).”

ويشير بايرز إلى أن Google Flights يوضح لك بالفعل ما إذا كانت الأسعار الحالية لبحثك منخفضة أو نموذجية أو مرتفعة مقارنة بالمتوسطات السابقة لنفس الرحلة، مضيفًا: “لكن يبقى السؤال القديم: هل من الأفضل الحجز الآن أم الانتظار؟” لكي تأتي الأسعار المنخفضة؟”.

تحليلات محسنة لحجز الرحلات الجوية

للمساعدة في تسهيل القرار، أطلقت Google Flights نحليلات محسنة لعمليات البحث مما يعني أنك ستتمكن من معرفة متى تكون أسعار تذاكر الرحلات الجوية عادةً في أدنى مستوياتها بناءً على التواريخ والوجهة التي حددتها.

في المثال الذي قدمه بايرز، نرى استعلامًا عن الرحلة تم إجراؤه، على سبيل المثال،

في أوائل سبتمبر رحلة ذهابًا وإيابًا بين نيويورك وميامي تنطلق في 21 ديسمبر وتعود بعد ثمانية أيام. يقول رد Google Flights: “أرخص وقت للحجز عادة ما يكون في وقت لاحق، من 13 سبتمبر إلى 7 ديسمبر”. وتشير إلى أن “الأسعار مرتفعة حاليا”، وتضيف أن أقل الأسعار لمثل هذه الرحلة عادة ما تكون موجودة قبل شهر إلى ثلاثة أشهر من الإقلاع. حتى أنه يخبرك بالمبلغ الذي يمكنك توفيره إذا قمت بالحجز في الوقت المناسب، وهو في هذه الحالة حوالي 59 دولارًا.

يوضح بايرز: “يمكن أن تخبرك هذه التحليلات أن أرخص وقت لحجز رحلات مماثلة هو عادةً قبل شهرين من المغادرة، وأنت حاليًا في هذا المكان المناسب. أو قد تعلم أن الأسعار عادة ما تنخفض مع اقتراب موعد الإقلاع، لذا تقرر الانتظار قبل الحجز. وفي كلتا الحالتين، يمكنك اتخاذ هذا القرار مع شعور أكبر بالثقة.

إذا كنت مترددًا في انتظار أسعار أقل قبل إجراء الحجز، فإن Google Flights توفر أيضًا تتبع الأسعار، والذي، بمجرد إعداده، سوف ينبهك تلقائيًا إذا شهدت أسعار رحلات الطيران انخفاضًا ملحوظًا.

ميزة ضمان السعر

ميزة أخرى هي شارة ضمان السعر التي تظهر عندما تعتقد Google Flights أن السعر الذي تبحث عنه لن ينخفض قبل المغادرة.

وهذا يعني أنه إذا قمت بالمضي قدمًا وحجزت، فسوف تقوم Google Flights بإرجاع الفرق لك عبر Google Pay إذا انخفض سعر التذكرة بعد حجزها.

لكن خذ ملاحظة: ضمانات الأسعار هذه هي جزء من برنامج تجريبي متاح لخطوط رحلات “احجز على Google” المحددة المغادرة من الولايات المتحدة.

يبدو التحديث بمثابة إضافة مفيدة إلى Google Flights ونأمل أن يوفر لك بضعة دولارات عندما يتعلق الأمر برحلتك القادمة.

بالطبع من المفيد التحقق دائما من المنصات الاخرى لحجز رحلات الطيران للحصول على أفضل الأسعار، مع مواقع مثل Skyscanner وMomondo وKayak التي تستحق المشاهدة أيضًا.