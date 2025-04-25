اليمن عاجل: 93% من مؤشرات برامج تحقيق رؤية 2030 تجاوزت المستهدفات المرحلية

أفصح التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024، الصادر اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 عن تحقيق عدد من المستهدفات قبل أوانها والتقدم في المؤشرات الاستراتيجية، بما يؤكد نجاح الخطط والمتابعة والتقدم السعودي نحو المستقبل.

ويعكس التقرير السنوي مسيرة التحول الوطني التي تشهدها المملكة، حيث أظهرت البيانات أن 85% من مبادرات الرؤية مكتملة أو تسير ضمن المسار المخطط، فيما تجاوزت 93% من مؤشرات برامج تحقيق الرؤية المستهدفات المرحلية.



ورصد التقرير تحقيق إنجازات بارزة منها:

• بلغ عدد المتطوعين 1237000 متطوع، متخطيًا مستهدف 2030.

• انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، محققًا المستهدف قبل أوانه.

• حققت مشاركة المرأة في سوق العمل المستهدف البالغ %30 في عام 2020 مما رفع الطموح ليكون 40% في عام 2030.

• تسجيل 8 مواقع تراثية سعودية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

•وفيما يخص السياحة فقد تحقق المستهدف البالغ 100 مليون سائح عام2023، مما رفع الطموح بتعديل مستهدف عام 2030 ليصبح 150 مليون سائح.

كما يتبنى التقرير رسائل تواصلية رئيسية تؤكد التزام المملكة بالشفافية، وتسليط الضوء على نجاحات الرؤية كمثال عالمي للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.

و سعى التقرير الحديث على تعزيز الشفافية، عبر نشر مؤشرات الأداء من ثلاثة مستويات، مع تقديم محتوى داعم مثل القصص الملهمة والكتيبات المختصرة، وإبراز دور الاستراتيجيات الوطنية في تحقيق أهداف الرؤية.

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