اليمن عاجل: المحافظ: قنا تنتج أكثر من ثلث محصول قصب السكر في مصر

القاهرة – مباشر: قال أشرف الداودي محافظ قنا، إن القصب يعد أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تتميز بها المحافظة، حيث تقدر المساحة المنزرعة به بـ116.61 ألف فدان، تنتج 5.6 ملايين طن قصب خام تمثل 36.5 بالمائة من إجمالي إنتاج الجمهورية من قصب السكر.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ اليوم الأحد، لمصنع سكر قوص بمناسبة بدء موسم العصير الجديد، وكان في استقباله محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة المصنع وعدد من العاملين من مختلف أقسام المصنع، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

واطلع المحافظ خلال زيارته على العمليات والمراحل التي يمر بها المحصول بداية من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة، حتى وصوله إلى منتج نهائي، محفزًا العاملين بالمصنع على بذل مزيد من الجهد للارتقاء بتلك الصناعة لكونها من الصناعات الاستراتيجية.

وأكد أن الدولة لا تألو جهدا لتطوير زراعة القصب من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات.

من جانبه، أوضح محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة المصنع، أن الموسم هذا العام مبشر من حيث الإنتاجية، وخطة كسر القصب تسير بخطى متسارعة بعدما تمت توسعة الطرق الداخلية والخارجية للجرارات الزراعية بالمصنع مع توفير عربات خاصة لنقل القصب من أماكن كسره.

وأشار إلى أن هناك متابعة يومية تجريها إدارة المصنع مع الإدارات الزراعية للاطمئنان على عدم وجود معوقات.

ونوه إلى الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر نظرًا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور، والمولاس، والعسل الصناعي، والكحول بجميع مشتقاته، والخل وحامض الخليك الثلجي، وخميرة الأعلاف، وغاز ثاني أوكسيد الكربون، والفيناس المذيبات العضوية والمواد اللاصقة، وكبريتات الصوديوم، وخميرة الخبز الطازجة والجافة، والعطور ومستحضرات التجميل، والزيوت والعجائن العطرية، ومكسبات الطعم والرائحة، والخشب الصناعي.

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