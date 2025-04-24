اليمن عاجل: المركزي المصري: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ3.8% في ديسمبر

القاهرة – مباشر: أعلن البنك المركزي المصري، تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسي ليبلغ 3.8 بالمائة في ديسمبر الماضي، مقابل 4 بالمائة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأوضح المركزي، في بيان له صادر اليوم الأحد، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ “صفر” في ديسمبر الماضي، مقابل معدلاً بلغ 0.2 بالمائة خلال نفس الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ صفر في نوفمبر 2020.

وكان الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، قال صباح اليوم إن معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية لعام 2020 سجل 5.1 بالمائة مقابل 8.5 بالمائة لعام 2019.

وأوضح الجهاز أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (6 بالمائة) لشهر ديسمبر 2020 مقابل (6.8 بالمائة) لنفس الشهر من العام السابق.

وأشار البيان إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (110.6) نقطة لشهر ديسمبر2020، مسجلاً انخفاضاً قدره (0.5 بالمائة) عن شهر نوفمبر 2020.

وأرجع الجهاز التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 10.1 بالمائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة اللحوك والدواجن بنسبة 0.2 بالمائة، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.1 بالمائة و مجموعة الملابس الجاهزة بنحو 0.6 بالمائة.

ولفت الجهاز إلى أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8 بالمائة ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5 بالمائة، والحبوب والخبز بنسبة 0.2 بالمائة، وخدمات النقل بنحو 0.7 بالمائة، والإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.1 بالمائة.

ترشيحات:

مصر.. معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية يسجل 5.1% في 2020

مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 19.25 مليار جنيه.. اليوم

السودان يرفض تجزئة اتفاق سد النهضة على مراحل للملء الأول والتشغيل الدائم