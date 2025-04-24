رسمياً أبل ستعلن عن أيفون 15 خلال مؤتمرها السنوي في 12 سبتمبر

بعد أشهر من التكهنات، ستعلن شركة أبل عن أحدث مجموعة من هواتف أيفون وساعات أبل والمزيد من الاجهزة في مؤتمرها السنوي 12/9/2023.

وفي 29 أغسطس، أرسلت شركة أبل دعوات صحفية لحضور حدثها السنوي، والذي من المقرر عقده يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

تُظهر دعوة الحدث شعار أبل في الأعلى، على شكل حبيبات رمل باللون الرمادي والأزرق والفضي. يكاد يكون من المؤكد أن هذه إشارة إلى أيفون 15 برو، الذي ترددت شائعات كبيرة أنه سيأتي بألوان الأسود والفضي والرمادي والأزرق الداكن هذا العام. يوجد أسفل شعار أبل نص ملون بالمثل يقرأ “Wonderlust”.

إلى جانب الشعار وعلامة Wonderlust، تؤكد الدعوة أن الحدث سيبدأ في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ/1 ظهرًا. بالتوقيت الشرقي في 12 سبتمبر. وسيتم بثه مباشرة على موقع أبل الإلكتروني، على الرغم من أنه من المفترض أيضًا أن تتمكن من مشاهدته عبر يوتيوب أو من خلال تطبيق أبل TV.

أبل أيفون 15

أما بالنسبة لما نتوقع رؤيته في حدث أبل الجديد، فمن المؤكد تقريبًا أن نجم العرض سيكون تشكيلة هواتف ايفون 15.

وحسب التسريبات تتكون عائلة أيفون لهذا العام من أيفون 15 وأيفون 15 بلس وأيفون 15 برو . نتوقع أيضًا أيفون 15 برو ماكس، على الرغم من أنه قد يُطلق عليه اسم أيفون 15 الترا بدلاً من 15 برو ماكس.

هذا ومن المرجح أن تشمل التغييرات الكبيرة هذا العام لمنافذ شحن الهواتف لتصبح USB-C لجميع الهواتف الأربعة، وزر إجراء جديد ليحل محل مفتاح كتم الصوت، كما تتوفر جزيرة Dynamic Island في جميع الطرز الأربعة.

أبل واتش الإصدار 9

ولكن الأمر لا يقتصر على أجهزة أيفون التي نتوقعها ولذلك من المتوقع نرى فيه ساعات أبل ووتش الاصدار التسع ، وربما جنبًا إلى جنب مع أبل وتش الترا 2 أيضًا. من المفترض أن يكون هذا العام هادئًا على تصاميم ساعات أبل ووتش، ومن المرجح أن تقتصر التغييرات الأكثر أهمية على المعالج الجديد والألوان المحدثة.

أبل ايربودز برو 2

اما عن سماعات أبل إيربودز برو 2 من الممكن أيضًا أن نحصل عليها مزودة بمنفذ شحن USB-C.

عادةً ما تفتح شركة أبل الطلبات المسبقة لأجهزتها الجديدة بعد فترة ليست طويلة من الأحداث الكبيرة مثل هذه. إذا لم يكن هناك اي تغير عن السنوات الماضية فققد نرى أن الطلبات المسبقة تبدأ يوم الخميس أو الجمعة التالي – 14 سبتمبر أو 15 سبتمبر من هذا العام.