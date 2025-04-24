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اليمن عاجل: محافظ بورسعيد: تحويل 11 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي

عبد الملك
عبد الملك

القاهرة – مباشر: قال عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه يجري العمل على تحويل 11 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى البنزين كمرحلة أولى بمختلف أحياء المحافظة من ضمن 6 محافظات يتم تطبيق تحويل السيارات إلى غاز طبيعي لمواجهة الزحام على محطات وقود الغاز الطبيعي، تنفيذاً لخطة الدولة في التوسع في محطات الغاز الطبيعي ضمن البرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف الغضبان اليوم الأحد، أنه سيتم إنشاء عدد من المحطات خلال الـ3 أشهر القادمة، وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الإقبال على محطات الغاز وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات للتوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، وفقاً للاشتراطات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتشغيل، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك الاجتماع الذي عقده المحافظ مع مسؤولي شركة غازتك وكارجاس بحضور نائب المحافظ المهندس عمرو عثمان، والسكرتير العام للمحافظة يوسف الشاهد، ورؤساء الأحياء والأجهزة المعنية.

وقرر المحافظ خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الحوكمة وعدد من الجهات المختلفة للمرور علي المحطات الجاري العمل بها لمتابعة سير العمل وعرض تقرير اسبوعي بما تم انجازه.

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عبد الملك
عبد الملك
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