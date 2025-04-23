كيفية مشاهدة حدث مؤتمر أبل في 12 سبتمبر 2023

هل أنت مستعد للهواتف الجديدة ونظام التشغيل iOS 17؟ حدث أبل القادم سيكون في 12 سبتمبر.

حدث ومؤتمر أبل السنوي

بشكل رسمي – أعلنت شركة أبل أن حدثها الكبير القادم والذي سيعقد في 12 سبتمبر في أبل بارك في كوبرتينو، كاليفورنيا. وسيتم بث حدث “Wonderlust” مباشرةً بدءًا من الساعة 8 م بتوقيت السعودية.

من المتوقع أن تعلن شركة أبل عن العديد من المنتجات الجديدة، بما في ذلك سلسلة أيفون 15 و وأبل ووتش الاصدار 9 بالاضافة الى الجيل التالي من ‌أبل ووتش الترا (التي ظهرت لأول مرة في عام 2022).

هذا ومن المحتمل أن يُحدث أيفون 15 أكبر ضجة، باستثناء أي إعلانات غير متوقعة سوف تقوم بها أبل، والاحدث الابرز المتوقع هو التحول منافذ الشحن إلى USB-C وعدسة المنظار (لتكبير بصري أطول) ومن المتوقع ان يكون حصريًا على على ايفون 15 برو ماكس.

إصدار نظام تشغيل الهاتف التالي، iOS 17

ومن المتوقع أيضًا أن تعلن شركة أبل عن تاريخ إصدار نظام تشغيل الهاتف التالي، iOS 17 ، والذي يتميز بملصقات جهات الاتصال ورسائل البريد الصوتي المباشرة والتصحيح التلقائي المحسن . وفي العامين الماضيين، أصدرت شركة أبل آخر تحديث لنظام التشغيل iOS بعد أقل من أسبوع بقليل من حدث سبتمبر.

يتوقع زاكاري ماكوليف من صحيفة CNET أن تقوم شركة أبل بإصدار iOS 17 يوم الاثنين 18 سبتمبر.

سيتم عقد حدث أبل الشهير في سبتمبر في مسرح ستيف جوبز في المقر الرئيسي للشركة، ومن المرجح أن يتضمن عروضًا توضيحية لوسائل الإعلام المختارة مع أي جهاز تعلن عنه أبل .

تأكد من إطلاعك على جميع الشائعات حول حدث Apple و iPhone 15 قبل العرض الكبير الشهر المقبل.

كيفية مشاهدة حدث أبل “Wonderlust”

سيتم عقد حدث Wonderlust يوم الثلاثاء 12 سبتمبر، بدءًا من الساعة 8 م بتوقيت السعودية ويمكنك مشاهدة البث المباشر لحدث أبل على القنوات التالية:

موقع أبل موقع YouTube تطبيق Apple TV

للمزيد، تحقق مما إذا كان جهاز أيفون الخاص بك سيدعم نظام التشغيل iOS 17 أم لا وكيف يمكنك تنزيل iOS 17 الآن .