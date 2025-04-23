اليمن عاجل: 165مليونا غرامات مخالفات الاتصالات – جريدة الوطن السعودية

في ظل التحول الرقمي المتسارع واتساع نطاق الخدمات في قطاع الاتصالات، برزت تحديات تنظيمية متزايدة خلال عام 2024، تمثّلت في تصاعد نوعي وكمّي للمخالفات المسجّلة. وجاءت مخالفات قطع كيابل الاتصالات في صدارة التجاوزات التي رصدتها لجان النظر في المخالفات بهيئة الاتصالات، يليها تأسيس أو بيع بطاقات اتصال مخالفة، والامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة، ونقل الأرقام دون الالتزام بالضوابط، بالإضافة إلى الإعلان عن عروض ترويجية بشكل مخالف للتعليمات التنظيمية، ما يعكس حاجة مستمرة لتعزيز الامتثال وضبط بيئة السوق الرقمية.

لجان النظر

خلال عام 2024، أحالت الهيئة 1.045 مخالفة إلى لجان النظر، وعقدت 314 اجتماعًا واتخذت 1.056 قرارًا، فرضت بموجبها غرامات مالية بلغ إجماليها 165.884.925 ريالًا، ما يعكس التزامًا صارمًا بتطبيق نظام الاتصالات ومحاسبة المخالفين.



وسجل ارتفاع في عدد المخالفات خلال النصف الثاني من العام بـ544 مخالفة مقارنة بـ501 في النصف الأول، ما يُشير إلى تصاعد في حالات التجاوز، ويؤكد استمرار الهيئة في رصد الانتهاكات ومتابعة الالتزام التنظيمي بدقة.

أنماط المخالفات

تنوعت المخالفات المسجلة، حيث تصدرت مخالفات أحكام النظام وقرارات الهيئة التنظيمية بنسبة 29%، تليها مزاولة نشاط دون ترخيص 20%، وبطاقات اتصال مخالفة 18%، فيما توزعت النسب الأخرى بين الامتناع عن تنفيذ قرارات 13%، والعروض الترويجية، ونقل الرقم، والأجهزة، والرسائل، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات.

ممارسات مخالفة

نشرت الهيئة 349 قرارًا عبر منصتها الرسمية، تضمنت غرامات على أهم المخالفات، وعلى رأسها التعدي على البنية التحتية للاتصالات، والممارسات التسويقية المخالفة.

وعكس التقرير حجم الجهود الرقابية التي تبذلها الهيئة في حماية البنية التحتية الرقمية وتنظيم السوق، وسط تأكيدات رسمية على استمرار العمل لتطوير التشريعات وتعزيز وعي الجهات العاملة بأهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة.

مخالفات الاتصالات

إجمالي المخالفات

1.045 مخالفة

النصف الأول

501

النصف الثاني

544

القرارات الصادرة

1.056 قرارًا

الغرامات المفروضة

165.884.925 ريالًا

أنواع المخالفات

29 % مخالفات النظام وقرارات الهيئة

20 % مزاولة نشاط دون ترخيص

18 % بطاقات اتصال مخالفة

13 % الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة

6 % عروض ترويجية مخالفة

5 % مخالفات نقل الرقم

5 % مخالفات الأجهزة

2 % الرسائل

1 % عدم تزويد الهيئة بالمعلومات

1 % مخالفات متنوعة أخرى

أبرز المخالفات

قطع كيابل الاتصالات

تأسيس وبيع بطاقات مخالفة

الامتناع عن تنفيذ قرارات الهيئة

نقل الأرقام بشكل غير نظامي

العروض الترويجية المخالفة للضوابط