اليمن عاجل: مصر والسودان يبحثان تحديث الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي

القاهرة- مباشر: بحث محمد منار وزير الطيران المدنى في مصر، مع هاشم بن عوف وزير البنية التحتية والنقل السوداني، تحديث الاتفاقية الثنائيه للنقل الجوي وكذا التعاون في مجال التشريعات، وذلك في إطار مواكبة حجم زيادة الحركة الجوية والتجارية المتوقعة بين البلدين، بما يساهم في زيادة الصادارات والواردات بينهما.

وأكد منار في بيان صادر اليوم الأحد، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون الدائم بين مصر والسودان في مختلف القطاعات بخاصة في مجال الطيران المدني والنهوض بهذا المرفق الحيوى الهام، والذي يمثل تجسيداً للتعاون المتميز بين البلدين.

جاء هذا خلال الإجتماع الذى عقده محمد منار وزير الطيران المدنى عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع هاشم بن عوف وزير البنية التحتية والنقل السوداني ، بحضور منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.

وذكر أن الاجتماع تناول آليات الشراكة الاستراتيجية بين شركة مصر للطيران والخطوط السودانية في مجال الصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والشحن الجوي والتدريب.

وأشار إلى أهمية العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين و تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الطيران المدنى المختلفة.

ومن جانبه، أكد وزير البنية التحتية والنقل السوداني، أن هناك الكثير من سبل التعاون والتكامل بين الجانب المصرى والسودانى وأن الحكومة السودانية لديها رغبة قوية في تبادل الخبرات في مجال صناعة النقل الجوي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبري التي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.

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