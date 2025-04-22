كيفية تسجيل الشاشة على نظام أندرويد والهاتف مغلق

تطبيق تسجيل الشاشة للأندرويد

هل سبق لك أن أردت تسجيل مقطع فيديو بشكل سري دون السماح للآخرين بمعرفة ذلك؟

حسنًا، تطبيق تسجيل الفيديو موجود لمساعدتك. يتيح لك هذا التطبيق تسجيل مقاطع الفيديو مع إيقاف تشغيل الشاشة، مما يجعله مثاليًا للتسجيلات السرية أو الحفاظ على عمر البطارية. باستخدام هذه الميزة، يمكنك بسهولة التقاط مقاطع فيديو دون أن يلاحظها أحد ودون استهلاك عمر البطارية من هاتفك.

سنرشدك إلى كيفية استخدام تطبيق Record Video الخلفية ونوضح لك مدى سهولة تسجيل مقاطع الفيديو أثناء إيقاف تشغيل الشاشة. هيا بنا نبدأ!

تطيبق تسجيل الشاشة Record Video Background

للبدء بإستخدام وتحميل التطبيق قم بإتباع الخطوات التالية.

1- قم بتنزيل وتثبيت تطبيق تسجيل خلفية الفيديو من متجر Google Play. إنه مجاني وسهل الاستخدام ،تحميل التطبيق من هنا

2. افتح التطبيق وامنحه الأذونات اللازمة للوصول إلى الكاميرا والميكروفون ومساحة التخزين.

3. اضغط على أيقونة الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا.

4. اضبط جودة الفيديو ومدته حسب تفضيلاتك. يمكنك أيضًا اختيار ما إذا كنت تريد التسجيل بصوت أو بدونه، وما إذا كنت تريد حفظ الفيديو على بطاقة SD أو الذاكرة الداخلية.

5. اضغط على أيقونة التسجيل الكبيرة في المنتصف وابدأ التسجيل. يمكنك إما إيقاف تشغيل شاشتك أو تصغير التطبيق والقيام بأشياء أخرى على هاتفك أثناء التسجيل في الخلفية. لإيقاف التسجيل، اضغط على أيقونة التسجيل مرة أخرى.

6. يمكنك العثور على مقاطع الفيديو المسجلة في علامة تبويب المعرض بالتطبيق أو في مدير الملفات بهاتفك.

يعد تطبيق تسجيل خلفية الفيديو أداة رائعة لتسجيل مقاطع الفيديو أثناء إيقاف تشغيل الشاشة. فلماذا الانتظار؟ قم بتنزيل تطبيق تسجيل خلفية الفيديو وابدأ في إنشاء مقاطع فيديو مذهلة لم يسبق لها مثيل! تذكر، استخدم هذه التكنولوجيا دائمًا بطريقة مسؤولة وقانونية.