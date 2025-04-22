spot_img

ذات صلة

جمع

صحة

تعيين المشاط خلفا للصماد يكشف انقسامات عميقة بين الحوثيين

عبد العزيز
عبد العزيز

مأرب (اليمن) – كشف تعيين زعيم الحوثيين في اليمن لمهدي المشاط على رأس المجلس السياسي الأعلى خلفا لصالح الصماد الذي قتل في غارة للتحالف العربي، عن شروخ وانقسامات عميقة في صفوف الميليشيا الانقلابية تنذر بانهيارها وسط نزاع على النفوذ.

والمشاط الذي توعد الأربعاء قوات التحالف العربي والقوات اليمنية الشرعية بـ”حرب مفتوحة” تربطه بزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي علاقة مصاهرة وهو من قيادات الصف الثاني ويعرف بتطرفه الشديد وولائه لإيران.

وطرح تعيينه على رأس المجلس السياسي الأعلى الذي يعتبر بمثابة مجلس رئاسي للانقلابيين، علامات استفهام حول اختياره هو بالذات دون سواه خاصة أن عبدالملك الحوثي تجاهل قيادات الصف الأول.

وتشير مصادر يمنية إلى أن عبدالملك الحوثي لا يثق بالعديد من القادة داخل الميليشيا الانقلابية.

ويرتبط المشاط بعلاقة وثيقة بعبدالملك الحوثي ويعتبر تعيينه خلفا لصالح الصماد دليلا على ثقة زعيم الحوثيين فيه في خضم انقسامات داخلية تشق الميليشيا الانقلابية إلى أكثر من تيار يتنازع على تأمين النفوذ.

وتسلط تهديدات الرئيس الجديد لمجلس الانقلابيين بحرب مفتوحة على قوات التحالف والشرعية، الضوء على شخصية الشاب المغمور الذي يعرف بأنه من الجناح المتطرف داخل الميليشيا المسلحة والأكثر ولاء لإيران.

وجاءت تهديدات المشاط عقب أدائه اليمين الدستورية الأربعاء، وهو صهر زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وأحد المقربين منه.

وحمل المشاط الإدارة الأميركية المسؤولية عن مقتل الصماد، مشيرا إلى التحالف بين السعودية والولايات المتحدة.

عبد العزيز
عبد العزيزhttp://yemenajel.com
المادة السابقة
اليمن عاجل: 460 شكوى و61 بلاغا واردة للمحامين
المقالة القادمة
كيفية تسجيل الشاشة على نظام أندرويد والهاتف مغلق
spot_imgspot_img

صفحات

الأكثر شهرة

أحدث المقالات

مرحبًا بك في المصدر الأول لمتابعة أخبار اليمن على مدار الساعة. نغطي آخر أخبار اليمن العاجلة من جميع المحافظات والمناطق، بما في ذلك صنعاء، تعز، عدن، مأرب، الحديدة وغيرها. تابع تطورات الأحداث السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية في اليمن الآن لحظة بلحظة.