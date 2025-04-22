اليمن عاجل: 460 شكوى و61 بلاغا واردة للمحامين

سجلت شكاوى المحامين في مارس الماضي نموا بـ17%، مقابل انخفاض البلاغات 22%، واستنفرت الهيئة السعودية للمحامين جهودها في التعامل مع الشكاوى والبلاغات ومعالجتها، وسجلت الشكاوى الواردة الجديدة للمحامين 102 شكوى واردة بـ22% من أصل 460 شكوى تم التعامل معها، مقابل 61 بلاغًا، منها 7 بلاغات واردة جديدة بـ11%، في وقت بلغت المعونات القضائية 348 طلبًا، منها 174 طلب معونة قضائية جديد بـ54%.

قيد الإجراء

كشف تقرير الهيئة السعودية للمحامين لشهر مارس الماضي، تسجيل 460 شكوى، منها 102 شكوى واردة بـ22%، مقابل 329 شكاوى قيد الإجراء بـ72%، و3 شكاوى تمت إحالتها بـ1%، مقابل 26 شكوى تم حفظها بـ6%، وبلغ إجمالي البلاغات 61 بلاغًا واردا، والتي انخفضت 22% مقارنة بالشهر السابق، منها 42 بلاغًا قيد الإجراء بـ69%، و9 بلاغات تمت إحالتها بـ15%، و7 بلاغات واردة بـ11%، و3 بلاغات تم حفظها بـ5%.



معونات قضائية

بلغت طلبات معونة قضائية جديدة 348 طلبًا جديدًا بـ54%، مقابل 127 طلبًا تمت معالجتها بـ36%، و47 طلبًا قيد الدراسة بـ13.50%، وسجلت طلبات الدعم المهني الواردة 7 طلبات، من أصل 26 طلب دعم مهني، و16 طلبًا قيد الدراسة، وطلب وحيد تمت إحالته، مقابل طلبين اثنين تم حفظها بـ12%، وبلغت قضايا أتعاب واردة قضية وحيدة، و4 خطابات صادرة.

سجلات صادرة

بلغت سجلات منشأة قانونية صادرة 305 سجلات صادرة، مقابل 303 سجلات مكتملات برقم 700، و93 طلب إصدار جديداً لسجل منشأة، وسجل الأعضاء الأساسيون الجدد 593 عضوًا جديدًا، و40 عضوًا مهنيًا جديدًا، و42 عضوًا أكاديميًا جديدًا، و114 معتمدًا مهنيًا جديدًا، و127 متدربًا جديدًا للاعتماد العام، ومتدرب وحيد جديد للاعتماد المتخصص بالإقامة المميزة، وخدمة 246 متصلًا، وبلغ إجمالي المستفيدين من الدورات التدريبية 732 مستفيدًا، وإجمالي الساعات التدريبية 28 ساعات تدريبية.

شكاوى وبلاغات وقيد

460 شكوى تم التعامل معها

61 بلاغا تم التعامل معها

102 شكوى واردة

348 طلبات المعونة القضائية

329 شكوى قيد الإجراء

42 بلاغا قيد الإجراء

305 سجلات منشأة قانونية صادرة

593 عضوا أساسيا جديدا

40 عضوا مهنيا جديدا

28 ساعة تدريبية