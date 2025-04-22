اليمن عاجل: مباحثات “مصرية – أردنية” لتعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

القاهرة- مباشر: عقد سامح شكري وزير الخارجية المصري، جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي الذى يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وقال أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية،في بيان صادر اليوم الأحد، إنه في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين، بحث شكري مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية تعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية ، وذلك بحضور السفير الأردني الجديد لدى القاهرة أمجد العضايلة، والذي قدَّم صورة من أوراق اعتماده للوزير شكري خلال اللقاء.

وذكر حافظن أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على محورية العلاقات الثنائية التي تجمع القاهرة وعمَّان، وهو ما يعكسه الحرص على دورية التشاور والتنسيق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، وبما يدفع العلاقات الثنائية بين مصر والأردن قُدمًا، ويُسهم في تدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن الوزيرين ركزا خلال اللقاء على سُبل دعم القضية الفلسطينية، حيث أطلع الوزير شكري نظيرَه الأردني على نتائج الاتصالات التي أجرتها مصرُ مؤخرًا مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، في إطار التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع المقبل للرباعية التي تشمل مصر والأردن، وألمانيا، وفرنسا.

وأشار إلي أنه من المقرر أن تستضيفه القاهرة غدًا بهدف تحريك جهود السلام في المنطقة، وحلحلة الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية من خلال حث الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على التفاوض وصولًا إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن اللقاء شهد توافقًا في الرؤى تجاه التطورات الإقليمية والدولية، خاصة في سوريا وليبيا واليمن؛ حيث أكد الوزيران على ضرورة وقف التدخلات الخارجية الهدَّامة في الدول العربية، والتشديد على أهمية التوصل إلى حلول سلمية لتلك الأزمات وفق ما تقتضيه اعتبارات الأمن القومي العربي.

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