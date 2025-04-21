كيفية إزالة موظف سابق من صفحة لينكدين

هل سبق لك أن واجهة موقفًا غير لطيف حيث يوجد مستخدمون على شبكة لينكدين يرتبط بملفاتهم الشخصية بصفحتك ولا تعرفهم حتى؟

لا تقلق، هذه الحالة ليست نادرة جدًا وهناك طريقة سهلة لإنهائها.

دعونا نوضح كيف يتم ربط الملف الشخصي لموظف او شخص بصفحة لينكدين. الأمر متروك بالطبع للاشخاص الذين يختارون الشركة التي يعملون بها أثناء ملء قسم الخبرة الخاص بهم. ثم يتم إضافتها الى ملفاتهم الشخصية مباشرة في صفحة لينكدين الخاصة بالشركة.

اما في إذا تركت الشخص الوظيفة ونسي تحديث صفحة الشخصية ، فلا يمكنك كمدير او أدمن للصفحة الخاصة بالشركة من إزالة اسم الشركة من صفحتة بشكل سريع. بالطبع، قد يكون أول ما عليك فعله هو أن تطلب من الموظف السابق تحديث قسم الخبرة الخاص به بالشكل الصيحيح. ولكن إذا لم يكن هذا الخيار متاحا لسبب ما،

التواصل مع شركة لينكدين

وإليك ما يجب عليك فعله.

1- قم بزيارة صفحة دعم لينكدين واتصل بهم عبر هذا الرابط .

2- قم بتوفير الاسم والرابط للملف الشخصي للشخص الذي تريد إزالته من صفحتك في لينكدين.

3- اكتب اسم الصفجة سواء كانت لمدرسة أو جامعة أو شركة في الملف الشخصي الذي يتم الإبلاغ عنه.

4- اذكر ما إذا كان العضو المُبلغ عنه قد عمل سابقًا أو التحق بالمدرسة في مؤسستك.

5-اشرح كيف تعرفت على هذا الحساب أو قدم معلومات أخرى ويمكنك إضافة مرفق ايضا او لقطة شاشة.

6- اكتب اسمك في المربع الأخير – وسيتم احتساب هذا كتوقيع رقمي.

يوضح الفيديو التالي طريقة البدء بملىء الفورم الخاص بالتواصل مع منصة لينكدين

بعد إكمال هذه الخطوات السريعة، يمكنك انتظار رد منصة لينكدين. وعلى الرغم من أن فريق الدعم عادةً ما يكون سريع الاستجابة، إلا أنه يجب أن تعلم أن إرسال هذا الابلاغ لن يؤدي بالضرورة إلى إزالة الحساب أو المعلومات المربوطة بصفحتك.