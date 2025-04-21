اليمن عاجل: إضافة الأقارب لتأمين المركبات – جريدة الوطن السعودية

تدرس هيئة التأمين إضافة كل من الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، والأخت، وكذلك السائق الذي يكون تحت كفالة المستأجر أو يعمل لدى المستأجر بموجب عقد العمل، للاستفادة من التغطية التأمينية للمركبة التي يستأجرها الفرد، بمنح تغطية إضافية للسائق والأقرباء والسائقين والعمالة لديه، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة إلى حماية حقوق المؤمن لهم وتطوير تأمين مركبات.

العرض المناسب

كما تدرس الهيئة إضافة نص ضوابط التامين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، يعطي المستأجر الحق في الحصول على عروض للتأمين من 3 شركات على الأقل، ويقوم المستأجر باختيار العرض المناسب له، وإضافة أي منافع أخرى يحصل عليها المؤجر.



وتعد هيئة التأمين تعد هيئة أساسية لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة بما في ذلك يدعمه ويعزز من فاعليه، يستمر على تنمية الوعي التأمينية، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في كامل، ومخصصة لقطاع التأمين، وترسيخ التأمين على التأمين وأركانها.

قرارات تأمينية

بذلت الهيئة منذ إنشائها جهودا لضبط قطاع التأمين من حيث التشريعات ومتابعة الامتثال، وفي إطار ذلك أعلنت الهيئة في 14 أبريل 2025 أن إجمالي الشكاوى المسجلة ضد شركات التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 752 شكوى تتعلق بتأمين المركبات، و553 شكوى تتعلق بالتأمين الصحي، ويأتي مؤشر الشكاوى الذي أصدرته الهيئة في إطار التعامل بمستوى أكثر شفافية ووضوحاً مما يساعد على اتخاذ قرارات تأمينية سليمة، وسعيًا لتعزيز التنافسية ورفع الجودة بين الشركات المقدمة للخدمات التأمينية.

التزامات على منشأة نشاط تأجير السيارات

إخضاع السيارة لتغطية تأمينية بما يغطي كحد أدنى المسؤولية المدنية تجاه الغير

تتحمل المنشأة كامل المسؤولية المترتبة على تأجيرها سيارة دون تغطية تأمينية

الإفصاح عن نوع التغطية التأمينية في العقد بحسب وثيقة التأمين الصادرة للسيارة

تحديد نسبة التحمل في العقد بناء على القدر المنصوص عليه في بنود وثيقة التأمين الصادرة للسيارة

عدم تأجير سيارة بتغطية تأمينية تخالف نوع التغطية المنصوص عليه في بنود وثيقة تأمين السيار