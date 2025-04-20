اليمن عاجل: مدبولي يتابع إجراءات تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة وإنشاء جهاز لإدارتها

القاهرة- مباشر: عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة إجراءات تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة، وإنشاء جهاز لإدارتها وتشغيلها.

وقال مدبولي في بيان صادر اليوم الأحد، إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على سرعة تنمية مدينة الإسماعيلية الجديدة، وما يتضمن ذلك من طرح للأراضي والوحدات السكنية الموجودة بها للراغبين في الإقامة بهذه المدينة، والاستثمار فيها، على أن يتم ذلك بالاتفاق والتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولى وزارة الدفاع، لمقر مجلس الوزراء.

وكلف رئيس الوزراء، بسرعة التوصل إلى صيغة نهائية لبروتوكول التعاون بين وزارة الإسكان، وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة، فيما يتعلق بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وذلك تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية، لافتاً إلى ضرورة أن يتضمن إنشاء جهاز للمدينة تكون مهمته إدارتها وتشغيلها مثلما يحدث في المدن الجديدة التي تتم إقامتها على مستوى الجمهورية.

وقال نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض المكونات الرئيسية لمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وأوضح سعد أن المدينة تقام على مساحة 2828 فداناً، وتضم المرحلة الأولى إقامة 2010 عمارات، و370 فيلا، بإجمالي 32854 وحدة سكنية، مقسمة على خمسة أحياء، هذا إلى جانب المناطق الخدمية فى كل حى، وما تضمه من مدارس ومراكز صحية، ومراكز تجارية، ونواد رياضية واجتماعية، إلى جانب المساجد والكنيسة، والمجمع الشرطي، وغير ذلك من المرافق الحيوية التى تخدم قاطنى المدينة.

وذكر أن العرض تضمن الإشارة إلى نسب التنفيذ الخاصة بكل حى، كما تم استعراض نماذج من الوحدات السكنية والفيلات التى تم إقامتها بالمدينة، وكذا الاطلاع على الموقف التنفيذى للمناطق الخدمية بها.

من جانبه، أشار أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أنه نظراً للموقع المتميز لمدينة الإسماعيلية الجديدة، فقد تم التعاقد على شراء عدد من الوحدات السكنية الموجودة بالمدينة، لاستخدامها كسكن إداري للعاملين، وتمليك جزء آخر لهم، فضلاً عن تخصيص جزء من تلك الوحدات كوحدات إدارية، مستعرضاً المقترحات الخاصة بإعادة تمركز الشركات التابعة لهيئة قناة السويس فى منطقة شرق القناة.

ترشيحات:

وزير الإسكان المصري يعين نائبًا جديدًا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية

محافظ بورسعيد: تحويل 11 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي

المركزي المصري: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ3.8% في ديسمبر