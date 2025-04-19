اليمن عاجل: السودان عن فشل مفاوضات سد النهضة: “لا يمكننا الاستمرار في هذه الدورة المفرغة”

مباشر: قال ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في السودان، إن بلاده طلب خلال الاجتماع السداسي بين وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، تغيير منهجية التفاوض، وطريقته.

كما طالب السودان بتوسيع دور الخبراء للحد الذي يمكنهم من لعب دور أساسي في تسهيل التفاوض وتقريب شقة الخلاف، خاصة بعد الاجتماعات الثنائية البناءة مع الخبراء يوم أمس حول ضرورة تحديد مرجعية واضحة لدور الخبراء، وفقا لوكالة أنباء السودان “سونا”، اليوم الأحد.

وأضاف وزير الري: “لا يمكننا ان نستمر في هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص والذى تبلغ سعته التخزينية أقل من 10 بالمائة من سعة سد النهضة، اذا تم الملء و التشغيل دون اتفاق و تبادل يومي للبيانات.”

ومضى قائلا: إن السودان قد تقدم باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا و الاتحاد الإفريقي، راعى المفاوضات، حول الخطاب الذي بعث به وزير الري الإثيوبي للاتحاد الافريقي والسودان ومصر في الثامن من يناير الجاري والذي أعلن فيه عزم إثيوبيا على الاستمرار في الملء للعام الثاني في يوليو المقبل بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه، وأن بلاده ليست ملزمة بالإخطار المسبق لدول المصب بإجراءات الملء والتشغيل وتبادل البيانات حولها، الأمر الذي يشكل تهديدا جديا للمنشآت المائية السودانية ونصف سكان السودان

وأعربت وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لجنوب افريقيا جي بندور عن أسفها للطريق المسدود الذي وصلت اليه المفاوضات واضافت انها سترفع الامر للرئيس رامافوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي لاتخاذ ما يلزم.