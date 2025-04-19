روسيا وإيران في جبهة واحدة ضد تعديل الاتفاق النووي

ماذا عرض ماكرون؟

ومع العرض الذي قدمه الثلاثاء للعمل على “اتفاق جديد يكون أكثر شمولية”، يكون الرئيس الفرنسي “عرض بذكاء المشكلة نفسها، لكن بطريقة مختلفة” كما قال بهنام بن تالبلو من معهد الدفاع عن الديمقراطيات التي كانت من أشد منتقدي اتفاق 2015.

وهذه المفاوضات الجديدة يفترض أن تتناول المخاوف التي عبر عنها ترامب، لكن مع الحفاظ على الاتفاق الأصلي الذي سيصبح أولى “الركائز الأربع” للنص المستقبلي. والركائز الأخرى تتعلق بمرحلة ما بعد العام 2025 حين تنتهي مدة بعض البنود، لكن أيضا الصواريخ البالستية المثيرة للجدل ودور إيران الذي يعتبر “مزعزعا لاستقرار” في المنطقة.

وأبرز عنصر جديد في الاقتراح، أن الأمر لن يعود يتعلق بمواضيع متفرقة تبحث بين الغربيين وإنما بمفاوضات فعلية تشمل إيران والقوى الكبرى.

وقال بهنام بن تالبلو “من الضروري التفاوض مع إيران، وإلا فستواجهون مشكلة في لحظة ما لأن الهدف النهائي هو تغيير الموقف الإيراني”.

ماذا سيفعل ترامب في 12 مايو؟

ولا أحد يعلم فعليا ما هي نوايا الرئيس الأميركي، لكن نظيره الفرنسي لم يخف الأربعاء تشاؤمه، مشيرا إلى مخاطر الخروج من الاتفاق الموقع عام 2015 وخصوصا “لأسباب سياسية داخلية”.

ورأى لويجي سكازييري الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مركز الاصلاح الأوروبي أن “ماكرون وترامب لم يتفقا على شيء”، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي لم يعد نظيره الفرنسي بشيء علنا.

وأضاف “لكن ترامب يبدو منفتحا نسبيا على فكرة ماكرون الابقاء على الاتفاق الحالي مع توسيعه في الوقت نفسه”.

وفي مطلق الأحوال يبدو أن الاقتراح الفرنسي أعطى أملا لمؤيدي الاتفاق النووي.

وأشادت مجموعة “ديبلوماسي وركس” التي أسسها وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري للدفاع عن هذا الاتفاق الذي كان “أحد مهندسيه”، بمبادرة “حكيمة”، قائلا إنها تعزز “احتمال بقاء الولايات المتحدة في الاتفاق النووي الإيراني مع الاستناد إلى نجاحاته لإبرام اتفاقات أخرى تشمل بقية أنشطة إيران”.

من جهته قال الدبلوماسي الأميركي كريستوفر فورد المكلف بشؤون حظر انتشار الأسلحة الأربعاء في جنيف “آمل في أن يكون الاتفاق الايراني انقذ في اطار التحديات التي يطرحها الرئيس ترامب”، لكن كبير مفاوضي الولايات المتحدة بريان هوك بدا أكثر حذرا.

وقال للإذاعة العامة الأميركية “من المبكر جدا القول ما إذا كنا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الأوروبيين، لا تزال هناك خلافات”.