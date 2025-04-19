اليمن عاجل: إبلاغ إلزامي عن حالات الامتناع أو تأخير تطعيم الأطفال

شدد المجلس الصحي السعودي على ضرورة إبلاغ المنشآت الصحية عن حالات الامتناع أو التأخير في إعطاء الأطفال التحصينات الأساسية، مشيرا إلى أن المسئولية تقع على الجهات الصحية العامة والخاصة التي تقدم خدمة التحصينات الأساسية.

منع أو إهمال

أكد المجلس على الجهات الصحية ضرورة إطلاع ولي الطفل على نموذج الدراية الكاملة، وأخذ توقيعه عليه عند رصد حالات الامتناع أو التأخير والاحتفاظ بالنموذج بالملف الطبي للطفل، وذلك باعتبار أن التطعيمات الأساسية حق مقرر نظاماً للطفل، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال منع أو إهمال هذا الحق دون سبب صحي أو نظامي.



الحصبة والجديري

يأتي ذلك في أعقاب ما لاحظه المجلس من وجود حالات من الامتناع أو التأخير في تقديم التطعيمات الأساسية، وعدم وجود آلية محددة للتعامل معها، لذا أكد المجلس على الجهات الصحية التعامل مع هذه الحالات حسب «سياسة التعامل مع حالات الامتناع أو التأخير في تقديم التطعيمات الأساسية». وقد حذرت وزارة الصحة من إهمال تطعيمات الأطفال، الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالحصبة، والجديري المائي، والتهاب الكبد «ب»، والحمى الشوكية، والكزاز، وفيروس الروتا، والحصبة الألمانية، والدفتيريا، والنكاف، وشلل الأطفال.

مواد محفزة

أشارت الصحة في السياق نفسه إلى أن التطعيمات عبارة عن مواد محفزة للمناعة؛ لتحمي الجسم من جراثيم معينة، وتعد وسيلة آمنة وفعالة للوقاية من الإصابة بالمرض الحقيقي، ويتم إعطاء اللقاحات عن طريق الحقن أو عن طريق الفم. وتأتي هذه الأنشطة ضمن جهود الصحة التوعوية، للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال، وتثقيف أولياء الأمور بالحرص على تطعيم أطفالهم.

تطعيمات للأطفال

الحصبة

الجديري المائي

التهاب الكبد «ب»

الحمى الشوكية

الكزاز

فيروس الروتا

الحصبة الألمانية

الدفتيريا

النكاف

شلل الأطفال