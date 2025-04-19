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اليمن عاجل: القوات المسلحة وجامعة القاهرة توقعان بروتوكول تعاون فى مجال تطوير البحث العلمي

عبد الملك
عبد الملك

 

القاهرة- مباشر: وقع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة بهدف تطوير العملية البحثية والتعليمية الشاملة.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات.

كما اشتمل البروتوكول على تعزيز أواصر التعاون فى مجالات العمل البحثى المشترك وتأهيل الكوادر البشرية من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية في مجالات البحث العلمي وتطوير البنية التحتية للمعامل والتقنيات المعاصرة والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.

وتضمن البروتوكول تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الاعتماد الأكاديمى المؤسسى والبرامجى بما يساعد فى تحقيق التطوير الذاتى وصولاً للاعتماد الأكاديمى فى البرامج المختلفة، كذلك تبادل الزيارات وتسخير كافة الإمكانيات بهدف الاستفادة القصوى لكلا الجانبين.

يأتي ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة لتعزيز أفاق التعاون المشترك فى آليات العملية التعليمية والبحثية الشاملة بما ينعكس آثاره على الإرتقاء بالمستوى الطبى مما يساهم فى تطوير المنظومة الصحية فى مصر.

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عبد الملك
عبد الملك
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