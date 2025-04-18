spot_img

ذات صلة

جمع

العالمية

اليمن عاجل: وزير إماراتي: قمة العُلا أنهت الخلاف مع قطر.. ونحتاج لبناء الثقة

عبد الملك
عبد الملك

 

أبوظبي – مباشر: قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن قمة العُلا أنهت الخلاف مع قطر.

وأكد قرقاش في تصريحات خاصة لقناة “سكاي نيوز عربية”، ، الحاجة في الوقت نفسه إلى خطوات بناء الثقة.

وتابع الوزير: “انتهينا من الخلاف، والإمارات من خلال إعلان العُلا ومن خلال الثقة في قيادة السعودية لهذا الملف أنهت هذا الخلاف”.

وأضاف قرقاش: “أعتقد أن هناك حاجة لمخاطبة عواطف الناس وعقولهم، فما من شك أن شعوب الخليج تريد هذه المصالحة وأن تقلب صفحة الخلاف، ولكن العقول أيضا في خلاف ممتد مثل هذا (تحتاج) إلى خطوات بناء ثقة في المرحلة القادمة”.

وأشار قرقاش إلى وجود مسائل أخرى “أكثر استعصاءً خلال المرحلة القادمة، وهذه يجب أن نتعامل معها بنضج وبشفافية وعقلية”.

وأردف: “مهم جدا أن نخاطب الشعوب، ونقول لها إننا مقبلين على مرحلة جديدة، وطوينا صفحة الخلاف.. هناك صفحة بيضاء جديدة نحاول من خلالها تعزيز العمل الخليجي، ويجب أن نقول لها الشعوب إن بعض المسائل تتطلب بعض الوقت”.

وبالنسبة إلى العلاقات مع أنقرة، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: “نريد أن نقول لتركيا باننا نريد علاقات طبيعية تحترم السيادة بينا وبينها”.

وأضاف:” نريد لأنقرة ألا تكون الداعم الأساس للإخوان المسلمين، نريد لأنقرة بأن تعيد البوصلة في علاقاتها العربية”.

وشدد أنور قرقاش على أنه “لا يوجد لدينا أي سبب لكي نختلف مع تركيا، فلا توجد مشكلة. ونرى اليوم ان المؤشرات التركية الأخيرة مثل الانفتاح مع أوروبا مشجعة”.


عبد الملك
عبد الملك
المادة السابقة
اليمن عاجل: رسميًا.. انضمام “شمال الرياض جيوبارك” و”سلمى جيوبارك” إلى شبكة الجيوبارك العالمية لليونسكو
المقالة القادمة
15 موقع لمعالجة الصور بالذكاء الاصطناعي
spot_imgspot_img

صفحات

الأكثر شهرة

أحدث المقالات

مرحبًا بك في المصدر الأول لمتابعة أخبار اليمن على مدار الساعة. نغطي آخر أخبار اليمن العاجلة من جميع المحافظات والمناطق، بما في ذلك صنعاء، تعز، عدن، مأرب، الحديدة وغيرها. تابع تطورات الأحداث السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية في اليمن الآن لحظة بلحظة.