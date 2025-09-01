كيفية استرداد حساب واتس اب مسروق

واتس اب هو تطبيق مراسلة شائع إنها محبوب من قبل 2 مليار مستخدم ، ولكنه أيضًا محبوبة من قبل المتسللين والجهات الضارة الذين يهدفون إلى نشر معلومات مضللة أو ، الأسوأ ، الوصول إلى حسابات المستخدمين.

يستخدم واتس اب تقنية تشفير قوية من طرف إلى طرف لضمان بقاء محتويات محادثات المستخدمين آمنة. بينما يحافظ ذلك على أمان البيانات ، فإنه لا يضمن عدم تمكن الجهات الخبيثة من الوصول إلى حسابات واتس اب الخاصة بالمستخدمين.

في الأسبوع الماضي ، رأينا متسللين يستخدمون تقنية ذكية للوصول إلى حسابات المستخدمين. تنكروا كأعضاء من الفريق الفني في واتس اب وطلبوا من الضحية مشاركة رمز التحقق المكون من ستة أرقام من أجل التحقق من هوياتهم.

للتذكير ، يتم استخدام رمز التحقق المكون من ستة أرقام للتحقق من الحسابات في واتس اب في وقت التسجيل.

هذا يعني أنه إذا قدم المستخدم هذا الرمز للمتسلل ، فلن يكون قادرًا على استخدام حسابات واتس اب الخاصة به.

في حين إذا واجهتك مشكلة مشابهة ماذا تفعل؟

كيف تستعيد حساب واتس اب الخاص بك؟

لحسن الحظ ، واتس اب لديه إجابة على هذا السؤال ولدى الشركة صفحة أسئلة وأجوبة مخصصة للطريقة التي يمكن للمستخدمين استخدامها لاستعادة حساباتهم المسروقة.

إليك ما عليك القيام به في حال سرق حسابك على الواتس اب :

الخطوة 1: قم بتسجيل الدخول إلى واتس اب باستخدام رقم هاتفك.

الخطوة 2: تحقق من رقم هاتفك عن طريق إدخال الرمز المكون من 6 أرقام الذي تتلقاه عبر الرسائل القصيرة. بمجرد القيام بذلك ، سيتم تسجيل خروج المخترق تلقائيًا من حسابك.

الخطوة 3: إذا قمت بتمكين التحقق من خطوتين في حسابك ، فسيُطلب منك إدخال الرمز. أدخل الرمز وأنت على ما يرام.

الخطوة 4: إذا كنت لا تعرف هذا الرمز ، فإن WhatsApp يحذر من أن الشخص الذي يستخدم حسابك ربما يكون قد مكّن التحقق من خطوتين. في هذه الحالة ، سيتعين عليك الانتظار لمدة 7 أيام لتسجيل الدخول إلى حسابك.

الخبر السار هو أنه على الرغم من أنك قد لا تتمكن من الوصول إلى حسابك ، إلا أن المخترق لن يكون قادرًا على القيام بذلك أيضًا ، والذي بدوره سيضمن أمان حسابك.

حيث كتب واتس اب في صفحة الأسئلة الشائعة:

“بغض النظر عما إذا كنت تعرف رمز التحقق ، فقد تم تسجيل خروج الشخص الآخر من حسابك بمجرد إدخال رمز SMS المكون من 6 أرقام”.