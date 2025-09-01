اليمن عاجل: المخالفات الجسيمة تحت المجهر – جريدة الوطن السعودية

حصرت وزارة البلديات والإسكان 109 مخالفات كمخالفات جسيمة، والتي تقع في منافذ البيع ومحلات إعداد وتجهيز المواد الغذائية، وذلك وفقًا لجدول مخالفات نظام الغذاء المحدث، الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، وروعي في التحديث التدرج في العقوبات وتصنيفات تراعي حجم النشاط.

ذبائح مبردة

ومن أبرز المخالفات الجسيمة التي جاءت في التحديث، ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص بلدي أو ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو تشغيل العاملين دون إصدار شهادات صحية، أو ظهور عمالة تظهر عليهم أعراض مرضية أو جروح، أو وجود الكلاب والقطط أو الطيور داخل المحل، أو إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها، أو ضبط لحوم غير مختومة بالختم المعتمد، أو طبخ أو بيع ذبائح فاسدة، وكذلك عرض أو طبخ أو بيع ذبائح مبردة أو مجمدة على أنها طازجة ومذبوحة بالمسلخ، أو وجود حظيرة داخل مطابخ الولائم أو المطاعم أو أماكن تابعة لها، وتجتمع تلك المخالفات في كونها جسيمة، إلا أن عقوباتها تختلف تبعًا لحالة وظرف كل مخالفة وحسب التصنيف الاقتصادي للمنشآت، وتصل الغرامات في حدها الأعلى إلى 50 ألف ريال و200 ريال في حدها الأدنى، ويستتبع بعض المخالفات إجراءات تبعية مثل إغلاق المحل أو إيقاف النشاط الإضافي أو إلغاء الترخيص، وكذلك إتلاف المواد غير الصالحة وإيقاف العمالة عن العمل.



أصل الغرامة

وبحسب بنود تطبيق جدول تصنيف المخالفات والعقوبات فإن الغرامة تضاعف عند التكرار بناءً على تكرار رصد المخالفة وفق بند التفتيش، على أن يكتفى بمضاعفة أصل الغرامة المالية مرة واحدة فقط حتى نهاية 24 شهرًا من أول مخالفة، باستثناء المخالفات الجسيمة فإن أصل الغرامة المالية يضاعف حتى 4 مرات خلال 24 شهرًا من أول مخالفة، فيما تسجل المخالفات على فرع المنشأة المخالفة دون أن تؤثر على بقية الفروع، وتصنف المخالفات والعقوبات وقيمة الغرامات وفق التصنيف المقرر، حيث تصنف المخالفات إلى مخالفات جسيمة، ومخالفات غير جسيمة، وتعد المخالفة جسيمة في حال أنها أدت إلى وقوع ضرر على صحة المستهلك، أو سلامته، أو على الصحة العامة، أو توقع حدوثه، بما في ذلك تداول الغذاء المحظور تداوله وفق نصوص النظام، ووفق آلية ضبط المخالفات، فإنه يتم ضبط المخالفات الجسيمة وإيقاع العقوبة بشكل مباشر وفقًا لما هو مقرر له في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، وتتم مضاعفة قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، أما في المخالفات غير الجسيمة فإن الغرامة تضاعف عند التكرار على أن يكتفى بمضاعفة أصل الغرامة المالية مرة واحدة فقط حتى نهاية 12 شهرًا من أول مخالفة.

مخالفات جسيمة

– ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص

– تشغيل العاملين دون إصدار شهادات صحية

– ظهور عمالة تظهر عليهم أعراض مرضية أو جروح

– وجود الكلاب والقطط أو الطيور داخل المحل

– إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها

– ضبط لحوم غير مختومة بالختم المعتمد

– طبخ أو بيع ذبائح فاسدة

– عرض أو طبخ أو بيع ذبائح مبردة أو مجمدة على أنها طازجة

– وجود حظيرة داخل مطابخ الولائم أو المطاعم أو أماكن تابعة لها.