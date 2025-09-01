اليمن عاجل: من عامل بياخد 4 دولار في اليوم لصاحب 270 محل بيتزا.. قصة ملهمة لمهاجر باكستاني

سنة 1991 شاب باكستاني اسمه ناديم باجوا بيوصل أمريكا.. معاه حلم كبير ومفيش في جيبه غير كام دولار. أول شغلانة ليه؟ عامل توصيل بيتزا.. أجره يا دوب 4 دولار في الساعة.. باجوا مكانش بيشتغل بس.. لا حرفيا كان بيعمل كل حاجة.. بيغسل أطباق.. يوصل أوردرات.. ويشتغل في أي مكان عشان يجمع فلوس ويدرس في الجامعة.. مكنش بيشوف الشغل ده نهاية كان شايفه بداية.

اجتهاده مكنش عادي.. في خلال 5 سنين بس.. بقى مدير منطقة في سلسلة “بابا جونز” قبل ما يتخرج من الجامعة.

حاول يلاقي شغل في شركات كبيرة لكن كل الأبواب اتقفلت في وشه.. وقرر يرجع لأول حب في حياته البيتزا.

في 2002 فتح أول مطعم ليه بتكلفة بسيطة جداً، ومعدات مستعملة… كان حلمه الصغير بيكبر.. لكن النجاح مكنش سهل أول يوم افتتاح كان فوضى.. الإعلانات كانت أكتر من استعداد الموظفين ونص فريقه ساب الشغل. اتعلم من فشله… وقرر يكمل.

أزمة 2008 كانت نقطة تحول في حياته… بدل ما يستسلم قرر يتوسع بحكمة الفشل مكنش بيوقفه كان بيعلمه.

النهاردة، ناديم مش مجرد صاحب مطعم.. هو إمبراطور بيتزا .. عنده أكتر من 270 فرع في أمريكا الشمالية. ده غير شركته “باجكو” اللي بتعمل في البناء، والتكنولوجيا، والمحاسبة.

ناديم بيقول: “عمري ما حلمت بالنمو ده… أنا بس كنت مركز على إني أعمل أحسن حاجة ممكنة، وأتعلم من أخطائي”.