اليمن عاجل: استثمارات بالمليارات.. شوف سر تهافت الاستثمارات الخليجية على السوق المصري

دول الخليج حاطة عنيها علي الاستثمار في مصر خصوصا منطقة الساحل الشمالي خصوصا في قطر والامارات والكويت.. ياتري اية سر اهتمام دول الخليج بالاستثمار في المناطق الساحلية المصرية .. وهل مصر بتبيع سواحلها البحرية للدول الخليج.

صفقة الاستثمار السياحي اللي مصر وقعتها مع دولة الإمارات واللي وصلت العائدات المباشرة منها ل 35 مليار دولار كعائدات مباشرة في الاقتصاد المصري، والصفقة دي كان لها عامل السحر في النهضة الحقيقة اللي موجود عليها الاقتصاد المصري حاليا وهيا الاساس في التحسن اللي وصل له سعر صرف الجنية المصري قدام الدولار، ولولا الصفقة دي كانت الاقتصاد المصري هيكون في مكانة للاسف هتكون صعبة جدا خصوصا أن مصر قبل توقيع الصفقة دي كانت بتعاني من نقص شديد من العملات الأجنبية في البنوك .

الصفقة اللي وقعتها مصر مع الإمارات فتحت نفس دول الخليج علي الدخول والاستثمار في السوق المصري، خصوصا أن مصر عندها قائمة باكثر من 7 من مواقع استراتيجية متوقع طرحهم قدام الاستثمارات الخارجية اهمهم رأس بنأس، وغيرها من المناطق المهمة جدا واللي دخلها في خريطة الاستثمار هيحولها لمناطق سياحية واقتصادية من طراز فريد .

طيب اية سر اهتمام دول الخليج بالتوسع في الاستثمار في مصر ؟.

دول الخليج دايما بتنمي محفظتها في العقار والسياحة بمصر، خصوصا في منطقة الساحل الشمالي واللي تحولت لواحدة من أهم الكنوز اللي موجودة في مصر واللي بقت عليها العين في الاستثمارات السياحية الوافدة من الخروج بسبب طقس الجميل وارضها الممتازة ده غير أنها قريبة جدا من القاهرة.

اغلي دول الخليج عندهم أنهم يكونوا موجودين في قطاعات واستثمارات متنوعة، والساحل الشمالي يعتبر فرصة حقيقية بالنسبة لهم خصوصا في الاستثمارات المتعلقة بالنسبة للعقار الفاخر والسياحة، خصوصا أن الاستثمارات اللي من النوعية دي بيكون لها عائد كبير جدا وبيكون في طلب كبير عليها خصوصا في الشاليهات والمنتجعات، وده اللي بيخلي المستثمرين عندهم حافز أنهم يضخوا فلوسهم في النوعية دي من الاستثمارات.

في نقطة مهمة جدا كمان في المنطقة دي وهيا التطورات والعلاقات السياسية الممتازة اللي موجودة دلوقتي بين مصر وأغلب دول الخليج خصوصا الإمارات والسعودية والإمارات وقطر، والاستثمار في قطاعات العقارات والسياحة بيعدوا جزء كبير في المناقشات السياحية والاقتصادية اللي بتحصل بين القادة السياسيين في مصر ودول الخليج.

الخليج حاليا بيركز على تطوير مناطق الجذب السياحي والاستثمار العقاري في مدن زي الساحل الشمالي خصوصا منطقة رأس الحكمة والعلمين الجديدة ومرسى علم والغردقة ومدينة الجلالة وغيرها من المدن الجديدة، ده غير التوسعات اللي موجود طة في مشروعات السياحة الفندقية الفاخرة زي مشاريع الفنادق والمنتجعات في الغردقة والجونة وشرم الشيخ، والنوع من الاستثمارات بيعد هدف رئيسي عن الشركات خليجية خصوصا أن مصر بتعد وجهة سياحة جذابة، والاستثمار في المنتجعات والفنادق بيقدم عوائد مستقرة وسريعة.

لازم نكون عارفين ان الاستثمارات الخليجية في مصر موجودة في عدد كبير من القطاعات أهمهم الشراكات اللي بقت موجودة بين مصر والإمارات والكويت في عمليات تطوير الموانئ وحاليا في استثمارات خليجية بالمليارات موجودة في مصر تطوير البنية التحتية للمؤاني وده بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للتبادل التجاري.