كيفية حذف المنشورات القديمة على فيسبوك

أطلق فيسبوك، في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ميزة جديدة على منصته تسمح للمستخدمين بحذف أو إخفاء منشوراتهم القديمة والمحرجة من الأمس.

باستخدام الميزة المسماة إدارة النشاط Manage Activity، يمكن لمستخدمي فيس بوك أرشفة المنشورات التي يريدون الاحتفاظ بها لأنفسهم ولكنهم لم يعودوا يريدون أن يراها الآخرون على فيسبوك. بدلاً من ذلك ، يمكن لمستخدمي فيسبوك أيضًا حذف هذه المنشورات إلى الأبد.

الميزة التي تم تقديمها حديثًا نعمة لمستخدمي فيسبوك حقا، وفي الحقيقة أنه يمكنهم حذف المنشورات القديمة كاملة دفعة واحدة دون المرور بألم التمرير عبر ملفاتهم الشخصية وحذف المنشورات بشكل فردي.

يقول فيسبوك أن المشاركات المرسلة إلى سلة المهملات ستبقى هناك لمدة 30 يومًا قبل حذفها إلا إذا اخترت حذفها يدويًا أو استعادتها قبل ذلك الحين.

إذا كنت تريد أيضًا تنظيف ملفك الشخصي على فيسبوك عن طريق التخلص من بعض المنشورات القديمة ، فإليك ما عليك القيام به:

حذف المنشورات فيسبوك دفعة واحدة

الخطوة 1: اذهب إلى سجل النشاط في صفحة ملفك الشخصي.

الخطوة 2: اضغط على خيار إدارة النشاط. سيظهر بين خيار المرشحات والمحفوظات في الأعلى.

الخطوة 3: اضغط على خيار منشوراتك.

الخطوة 4: الآن اضغط على الفلاتر.

الخطوة 5: حدد خيار الفئة. هنا تختار إما مشاهدة جميع المنشورات أو تحديد منشورات محددة مثل التحديثات النصية وعمليات تسجيل الوصول والصور ومقاطع الفيديو من بين أشياء أخرى.

الخطوة 6: حدد الآن جميع المنشورات التي تريد إخفاءها.

الخطوة 7: اضغط على الأرشيف إذا كنت تريد إخفاء منشورات معينة عن أصدقائك.

الخطوة 8: اضغط على سلة المهملات إذا كنت تريد حذف المنشورات المحددة تمامًا.