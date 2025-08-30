كيفية تنشيط اختصارات الكيبورد لمستخدمي جيميل

يعمل بريد Gmail بشكل رائع على جهاز الكمبيوتر كما يعمل على الهاتف المحمول، إذا كنت ترغب في جعل تجربة Gmail أسرع وأكثر كفاءة ، يمكنك تعلم اختصارات لوحة المفاتيح ويمكن أن تكون هذه الاختصارات مفيدة للمستخدمين الذين يعتمدون على أجهزة الكمبيوتر المحمولة ولا يريدون استخدام الماوس كثيرًا.

لاحظ أن اختصارات لوحة المفاتيح على Gmail لا يتم تشغيلها افتراضيًا. تحتاج إلى القيام بذلك يدويًا. إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمستخدمي أجهزة Windows لتفعيل اختصارات لوحة المفاتيح لتعمل مع بريد جيميل.

تفعيل اختصارات لوحة المفاتيح في Gmail

ملاحظة: لا تكون اختصارات لوحة المفاتيح متاحة على جميع لوحات المفاتيح.

الخطوة 1: على جهاز الكمبيوتر، انتقِل إلى Gmail.

الخطوة 2: في أعلى يسار الصفحة، انقر على رمز الإعدادات عرض جميع الإعدادات.

الخطوة 3: انقر على الإعدادات.

الخطوة 4: انتقِل إلى الأسفل وصولًا إلى قسم “اختصارات لوحة المفاتيح”.

الخطوة 5: اختر تفعيل اختصارات لوحة المفاتيح.

الخطوة 6: انقر على حفظ التغييرات في أسفل الصفحة.

ملاحظة: تعمل اختصارات لوحة المفاتيح بشكل مختلف على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Mac. على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ستستخدم Ctrl بدلاً من ⌘.

أهم اختصارات لوحة مفاتيح Gmail

إنشاء رسالة: C

تمييز رسالة بنجمة في عرض البريد الوارد: حدد بريدًا إلكترونيًا + S.

أرسل رسالة: CTRL + Enter

إضافة مستلم CC: CTRL + Shift + c

وضع علامة على بريد إلكتروني غير مقروء: حدد بريدًا إلكترونيًا> Shift + U

البحث في البريد: /

إطلاق قائمة “التسمية باسم”: I.

حدد محادثة: x

الأرشيف: e

كتم الصوت: M

التبليغ كإزعاج: !

حذف: #

الرد: r

الرد في نافذة جديدة: Shift + r

الرد على الكل: A

إعادة إرسال : f

تغيير اختصارات لوحة المفاتيح لبريد جيميل

الخطوة 1 : على جهاز الكمبيوتر، انتقل إلى Gmail.

الخطوة 2 : في أعلى يسار الصفحة، انقر على رمز الإعدادات الإعدادات.

الخطوة 3 : في أعلى الصفحة، انقر على: اختصارات لوحة المفاتيح.

الخطوة 4 : بجانب الإجراء، أدخِل مفتاح لوحة المفاتيح لإنشاء اختصار جديد.

الخطوة 5 : في أسفل الصفحة، انقر على حفظ التغييرات.

ملاحظة: لا يمكن أن يشير المفتاح الواحد إلا إلى إجراء واحد فقط.